Continua il percorso nel settore smart-home di Amazon che ha appena annunciato Echo Show 5, un dispositivo da 5,5 pollici dal prezzo di 89,99€ molto simile a Smart Clock di Lenovo ma senza Google Assistant e con a bordo Alexa. Del nome Echo Show 5, il “cinque” sta per pollici e non per generazione.

A differenza di Google Home, qui è presente una videocamera incorporata in cui Amazon ha aggiunto un otturatore per una maggiore privacy. Sempre rimanendo in tema, presto avremo funzionalità come: “Alexa elimina tutto ciò che ho detto oggi” e “Elimina quello che ho appena detto”. Insomma, qui Amazon ha ascoltato gli utenti che chiedevano maggior privacy e la possibilità di cancellare informazioni.

Amazon Echo Show 5 non vuole essere una semplice sveglia da comodino come Spot, ma vuole essere utilizzato come assistente vocale hi-tech in una smart-home per attivare tutta una serie di controlli domestici intelligenti e la possibilità di visualizzare e interagire grazie al touchsreen sul piccolo schermo i feed delle telecamere di sicurezza (Ring) e baby (Arlo).

Prezzo e uscita

In Italia, Amazon Echo Show 5 sarà disponibile dal 26 giugno a 89,99€ nelle colorazioni bianco e nero. Opzionale il supporto magnetico da 19,99€ per la regolazione degli angoli di visione/telecamera.

