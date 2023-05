Amazon presenta il nuovo Echo Pop: un altoparlante connesso compatto e adorabile

Nonostante le criticità che sta attraversando, Amazon ha presentato nuovi dispositivi per la sua gamma Echo. Tra questi c’è un altoparlante connesso chiamato Amazon Echo Pop. Di per sé nessuna novità rivoluzionaria per questo prodotto, ma un nuovo formato più compatto e simpatico pensato per inserirsi con discrezione in ogni stanza della casa.

Il produttore ha condiviso un comunicato stampa in cui la forma dell’Amazon Echo Pop è presentata come una “adorabile semisfera” sfruttando nuovi colori: lavanda e verde anatra.

Per quanto riguarda l’audio, ci viene promesso un suono che rimane ricco nonostante il formato ridotto. Amazon evidenzia in particolare “un diffusore direzionale anteriore progettato su misura”. Il colosso americano suggerisce anche di utilizzare il suo Echo Pop nelle camere da letto o “qualsiasi altra piccola stanza della casa”.

L’assistente vocale che pilota lo speaker rimane ovviamente Amazon Alexa e con esso si può interagire come si fa solitamente con gli altri dispositivi della gamma. Si può chiedere di leggere audiolibri, riprodurre musica, controllare oggetti connessi in casa, ecc. Infine, si ricorderà che Amazon ha fatto un grande passo avanti nell’adozione di Matter e Thread e questo relatore non dovrebbe fare eccezione a questa grande iniziativa.

Un prezzo interessante

L’Amazon Echo Pop viene annunciato in Italia al prezzo consigliato di 54,99 euro. È già disponibile sul sito web di Amazon Italia. Questa è una tariffa piuttosto competitiva. In confronto, l’Amazon Echo Show 5 presentato allo stesso viene visualizzato a più di 100 euro.

Per tornare all’Echo Pop, sappiate anche che ci sono cover dedicate allo speaker con più scelta di colori (blu, arancione, rosso, grigio, lilla, viola e fosforescente). Sono vendute a 32,99 euro.