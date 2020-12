Samsung ha svelato la sua roadmap con la quale, nei prossimi mesi, saranno distribuiti gli aggiornamenti ad Android 11 dei suoi dispositivi, che riceveranno anche la nuova interfaccia One UI 3.0.



In totale, il programma di aggiornamento permea tutte le gamme di punta dell’azienda (2019 e 2020), nonché alcuni modelli delle famiglie Galaxy A e Galaxy M. La serie Galaxy S20, inclusi S20 Plus e S20 Ultra, sarà la prima a ricevere build stabili di Android 11 già a partire da questo mese.



A gennaio 2021, le serie Note 20, i modelli Z Flip e Z Fold 2, Note 10 e S10 riceveranno l’aggiornamento. La roadmap di Samsung si estende fino a settembre 2021, data entro la quale Android 11arriverà anche sul Galaxy Tab A 8.0 (2019). Al momento ci sono ancora alcuni modelli famosi esclusi da questa lista, pubblicata dal portale Tizen Help. Fra questi i Samsung Galaxy S10e e il Galaxy S20 FE insieme con il Galaxy Tab S7 Plus. Questi dispositivi potrebbero essere inseriti in un secondo tempo nella timeline di Samsung. Android 11 non dovrebbe invece arrivare sui Galaxy S9 e Note 9.

Roadmap dei modelli Samsung che riceveranno Android 11

Dicembre 2020

• Samsung Galaxy S20 Ultra

• Samsung Galaxy S20 Plus

• Samsung Galaxy S20

Gennaio 2021

• Samsung Galaxy Note 10 Plus

• Samsung Galaxy Note 10

• Samsung Galaxy S10 Plus

• Samsung Galaxy S10

• Samsung Galaxy S10 Lite

• Samsung Galaxy Z Fold 2

• Samsung Galaxy Z Flip

• Samsung Galaxy Note 20 Ultra

• Samsung Galaxy Note 20

Febbraio 2021

• Samsung Galaxy Fold

Marzo 2021

• Samsung Galaxy Tab S7

• Samsung Galaxy Note 10 Lite

• Samsung Galaxy A51

• Samsung Galaxy M31

• Samsung Galaxy M30S

• Samsung Galaxy M21

Aprile 2021

• Samsung Galaxy A50

• Samsung Galaxy M51



Maggio 2021

• Samsung Galaxy Tab S6 Lite

• Samsung Galaxy A80

• Samsung Galaxy A71

• Samsung Galaxy A70

• Samsung Galaxy A31

• Samsung Galaxy A21S

Giugno 2021

• Samsung Galaxy Tab A

• Samsung Galaxy A11

• Samsung Galaxy A01

• Samsung Galaxy A01 Core

• Samsung Galaxy M11

Luglio 2021

• Samsung Galaxy Tab S5e

• Samsung Galaxy A30



Agosto 2021

• Samsung Galaxy Tab Active Pro

• Samsung Galaxy A 10.1

• Samsung Galaxy A30S

• Samsung Galaxy A20S

• Samsung Galaxy A20

• Samsung Galaxy A10S

• Samsung Galaxy A10

Settembre 2021

• Samsung Galaxy Tab A 8.0 (2019)