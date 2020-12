Apple ha annunciato il lancio di un nuovo programma di riparazione per le unità iPhone 11 interessate da un difetto di produzione: una piccola quantità di dispositivi commercializzati fra novembre 2019 e maggio 2020, potrebbe infatti soffrire di un problema al touchscreem, che non risponde più ai comandi impartiti dall’utente a causa di un difetto al modulo del display.



Chi fosse proprietario di un iPhone 11 che presenta questo problema, può innanzitutto controllare se il proprio numero di serie è idoneo per rientrare nel programma

Il numero di serie di Apple può essere controllato QUI.

Nel caso il dispositivo sia ammesso al programma la riparazione verrà fornita gratuitamente.



I clienti interessati possono fissare un appuntamento presso un Apple Store o contattare un fornitore di servizi autorizzato Apple.



Come sempre Apple consiglia di eseguire il backup del proprio prima di farlo riparare. Qualora vi siano danni o rottura del display questo dovrebbe essere riparato prima di poter riparare il touchscreen.

Chi ha già usufruito di una riparazione a pagamento per la risoluzione di questo problema potrà contattare Apple e, in caso di idoneità a partecipare al programma, sarà rimborsato del costo della riparazione già avvenuta.