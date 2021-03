Android Auto: la visualizzazione condivisa con due app è in fase di rilascio

Sono in arrivo nuove funzionalità per Android Auto al fine di rendere il sistema di bordo delle nostre auto più personalizzabile e piacevole da usare. Tra i miglioramenti in arrivo troviamo una nuova modalità che offre una vista condivisa al conducente per visualizzare in simultanea due applicazioni diverse.

Disponibile sul principale concorrente CarPlay di Apple, la soluzione di Google è in fase di rilascio sui dispositivi compatibili per visualizzare due applicazioni fianco a fianco. A sinistra ci sarà l’app principale con più spazio, a destra quella secondaria con una porzione di schermo ridotta.

Questo soluzione è particolarmente utile per visualizzare la navigazione e accedere al lettore musicale durante la guida, senza dover passare da un’app all’altra e perdere informazioni utili. D’altra parte, sembra che non tutte le applicazioni supportino questa nuova funzionalità.

Alcuni utenti indicano che Waze venga ancora visualizzato a schermo intero, il che farebbe credere che l’app ha bisogno di un aggiornamento prima di essere supportata.