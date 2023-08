Annunciato Huawei Mate 60 Pro, in Cina è già in vendita

Quasi dal nulla, Huawei ha lanciato oggi a sorpresa il Mate 60 Pro. Questo nuovo smartphone è già disponibile in Cina, quindi possiamo già conoscerne le caratteristiche.

Dettaglio davvero interessante sono i tre fori visibili sul display. Questi non sono altro che la selfie cam e il sensore 3d ToF. La prima sarà da 13 Megapixel, mentre il secondo è costituito da un insieme di laser per la mappatura 3d del viso.

A proposito di display, Huawei Mate 60 Pro avrà un OLED LTPO da 6,82″ a 10 bit con risoluzione di 2720 x 1260 pixel e frequenza di aggiornamento adattiva a 120 Hz, con vetro di seconda generazione Kunlun sopra il pannello.

Sul retro, ci sono, come al solito, tre fotocamere. Queste sono una principale da 50 MP con OIS e PDAF, una ultrawide da 12 MP e una lente f/2.2 e una teleobiettivo da 48 Megapixel. Purtroppo non siamo ancora a conoscenza del chip. Sappiamo però che lo smartphone è dotato di 12 GB di RAM e tre opzioni di memoria: 256 GB, 512 GB e 1 TB, di cui per ora solo la seconda è in vendita in Cina.

La batteria da 5.000 mAh di Mate 50 Pro supporta la ricarica cablata da 88W e la ricarica wireless da 50W, ed è in grado persino di eseguire la ricarica wireless inversa da 20W. Il sistema operativo è invece HarmonyOS 4.0.

Il telefono presenta una parte posteriore a doppio tono e quattro opzioni di colore. La parte superiore è realizzata in vetro per le opzioni Bianco e Verde, mentre il Viola e il Nero utilizzano ecopelle. Il prezzo, al momento, è di 6.999 yuan cinesi ( 900 euro).