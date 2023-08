Huawei Back to School: tante (ma davvero tante) offerte per gli studenti

Come tutti gli anni, Huawei ritorna con la campagna Back to School dedicata agli studenti, con tantissimi sconti e coupon. Vediamo quali sono tutte queste offerte, fruibili fino al 30 settembre.

Huawei Back to School: offerte dei Notebook

Partiamo dai Notebook, che sono ovviamente particolarmente utili per studiare, prendere appunti o anche seguire lezioni da remoto. Con la campagna Back to School Huawei propone i seguenti sconti:

Matebook 14 a 799,90€ al posto di 1.149,00€ (con in regalo gli auricolari HUAWEI FreeBuds SE.)

MateBook D 15 con processore Intel Core di 11 a generazione e memoria 8GB+512GB a 599,90€ invece di 799,00€.

MateBook X Pro 2023 (versione i7 16+1TB), con ampio display da 14,2 pollici a 1.999,90€ anziché 2.199,90€ con HUAWEI WATCH GT 3 Pro in omaggio.

MateBook 16s con precessore Intel Core i9-12900H e memoria 16GB+1TB, in offerta solo fino al 3 settembre a 1.199,90€ anziché 1.899,00€.

Tablet

Passiamo ora ai tablet, altro strumento fondamentale per ogni studente che si rispetti. Ecco le offerte:

MatePad 11.5, acquistabile a 299,90€ con in omaggio – solo fino al 30 settembre – la penna HUAWEI M-Pencil di 2° generazione.

Matepad Paper, il primo tablet E Ink di Huawei acquistabile a 449,90€, anziché 499,99€, con in omaggio gli auricolari HUAWEI Freebuds SE.

MatePad Pro 12.6 con ampio display OLED HUAWEI FullView da 12.6″ e elevata frequenza di aggiornamento a 120 Hz, disponibile fino al 3 settembre a 599,90€ anziché 799,90€ nella versione WiFi e memoria 8+256GB.

Smartwatch

Dopo la pausa estiva, non sempre è facile riprendere abitudini di vita corrette e salutari. Può quindi

essere d’aiuto utilizzare uno smartwatch all’avanguardia che, grazie alla disponibilità di numerose

funzionalità di monitoraggio e non solo, si comporta come un personal trainer da tenere sempre al

polso, sia di giorno sia di notte. Con Back to School Huawei offre in promozione:

HUAWEI WATCH Ultimate in lega Liquid Metal a base di zirconio con display LTPO AMOLED da 1,5 pollici e numerose modalità, a 749,90€ con in regalo gli auricolari HUAWEI Freebuds Pro 2.

HUAWEI WATCH 4, a 449,90€ con in regalo gli auricolari HUAWEI Freebuds 5i.

HUAWEI WATCH GT 3, in particolare la versione 42mm Elegant Gold Stainless in promozione a 199,90€ (invece di 299,90€) e la versione 46mm Active Black Fluoroelastomer a 169,90€ (invece di 249,90€).

Auricolari

Ecco gli immancabili auricolari, che permettono di ascoltare musica in qualsiasi momento e rispondere alle chiamate anche in situazioni meno agevoli, ad esempio sui mezzi pubblici o per strada. Ecco tutte le offerte di Back to School:

Freebuds Pro 2, i migliori auricolari true wireless di Huawei con audio professionale Hi-Res, doppio speaker e cancellazione del rumore avanzata, disponibili a 169,90€ anziché 199,90€.

Freebuds 5i, gli auricolari accessibili a tutti con cancellazione attiva del rumore (ANC) e certificazione Hi-Res, smart e versatili per ogni tipo di attività, disponibili a 89,90€.

Freebuds 5, i nuovi auricolari true-wireless open-fit con certificazione Hi-Res Audio dalla caratteristica forma di goccia che massimizza il comfort e valorizza l’estetica, disponibili a 149,9€ anziché 159,90€.

Smartphoe

Infine, ovviamente, gli smartphone. Huawei propone in sconto due flagship che, grazie anche alla vasta offerta di app e servizi di HUAWEI AppGallery e Huawei Mobile Services (HMS), possono semplificare la gestione degli impegni di ogni giorno connettendosi a tutto l’ecosistema di prodotti Huawei: