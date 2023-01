Huawei lancia il laptop MateBook D15 e il tablet MatePad SE

Dopo aver lanciato qualche giorno fa i nuovi auricolari Bluetooth true wireless FreeBuds 5i, Huawei inizia l’anno lanciando altri due prodotti: MateBook D15 e MatePad SE. Il primo è un laptop dedicato ai più giovani e perfettamente equipaggiato per dialogare in “multi-collaboration” con gli smartphone del gruppo.

Il secondo è invece un tablet legato al concetto di home entertainment e pensato per le famiglie e per l’intrattenimento anche dei più piccoli. Ma andiamo per ordine:

MateBook D15

MateBook D15 è mosso dal processore Intel Core di 11a generazione, offre una velocità migliorata rispetto al suo predecessore e integra la scheda grafica Intel Iris Xe che garantisce prestazioni di elaborazione grafica più elevate. È dotato di WiFi6, di lettore delle impronte digitali, di doppia antenna, webcam a scomparsa e di un display Full HD IPS antiriflesso da 15 pollici.

Il nuovo notebook ha 16GB di memoria RAM e 512 di ROM con unità SSD NVMe PCIe ad alta velocità che migliora ulteriormente le prestazioni complessive del device. Non manca la ricarica rapida da 65W.

Huawei MateBook D 15 supporta la tecnologia Super Device che semplifica la modalità di connessione del notebook ad altri dispositivi. Basta infatti, cliccare sull’icona del Pannello di controllo nell’angolo in basso a destra per attivare il Super Device e trascinare le altre icone dei dispositivi verso quella del Pc.

Grazie alla multi screen collaboration è inoltre possibile trasferire documenti e immagini trascinandoli da un dispositivo all’altro e aprire i file salvati sullo smartphone da pc per apportare modifiche. Infine, le videochiamate possono essere avviate e condotte direttamente da pc, senza essere costretti a tenere in mano lo smartphone durante la chiamata.

Il laptop è disponibile a partire da oggi sul Huawei Store a 799 euro.

MatePad SE

MatePad Se Huawei propone invece un tablet con schermo da 10,4 pollici Full View, con un rapporto schermo-corpo dell’83%, una risoluzione 2K e una densità di pixel di 225 ppi.

Il dispositivo è realizzato in lega di alluminio (pesa solo 440 grammi) ottenuta con un processo di sabbiatura anodica che restituisce una raffinata lucentezza metallica. Il design minimalista guarda al futuro con linee classiche che richiamano la tradizionale estetica simmetrica.

MatePad SE 10.4” integra due speaker che generano il suono sia da destra sia da sinistra per offrire un’esperienza di ascolto immersiva e coinvolgente. Huawei Histen 8.0 è dotato di effetti audio che si adattano automaticamente al contesto, in base alla gamma di frequenze e al livello del volume, e migliorano la resa cristallina di ogni suono.

Il tablet è mosso dal sistema operativo proprietario HarmonyOS 3, che permette di gestire più dispositivi da un’unica postazione per semplificare ancora di più ogni operazione. Ad esempio, è possibile collegare il tablet con un paio di cuffie FreeBuds e passare dall’audio del tablet a quello delle cuffie bluetooth trascinando semplicemente le icone corrispondenti dei due device Huawei.