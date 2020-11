AppGallery: Huawei semplifica l’accesso agli sviluppatori di app per il mercato cinese

In occasione della Huawei Developer Webinar – “Grow in China with AppGallery”, l’azienda cinese ha confermato il suo impegno per facilitare l’accesso degli sviluppatori mondiali al mercato delle app cinesi.

In che modo? Huawei ha previsto il lancio di una nuova piattaforma di consulenza dedicata ai developers che desiderano approcciare al mercato cinese per ricevere sostegno.

Dalla consulenza sulle policy del mercato, alla localizzazione dell’app, fino al supporto dell’acquisizione di utenti e alla monetizzazione. Si tratta del primo Paese al mondo interamente mobile con oltre 904 milioni di utenti di mobile internet e 100 miliardi di download. In sintesi…opportunità!

“È difficile confrontarsi con la vastità di requisiti normativi e conformità previste a livello locale, così gli sviluppatori spesso hanno difficoltà a localizzare le loro app e renderle adeguate agli standard per commercializzarle nel mercato cinese.” ha affermato Ilya Fedotov, Head of Global Partnerships & Eco-Development Communication, Huawei Consumer Business Group.

Per supportare gli sviluppatori di tutto il mondo a muoversi nel mercato cinese e lanciare con successo le loro app, Huawei offrirà un servizio di assistenza completa, che include informazioni sulle policy, sulla localizzazione dei prodotti, sull’acquisizione di utenti e sulla monetizzazione. Infatti, le opportunità offerte dal mercato delle app in Cina sono senza precedenti, ma spesso i developer si trovano di fronte alla necessità di comprendere più da vicino quali siano le diverse restrizioni dell’area di riferimento e l’unicità dei suoi utenti.

“AppGallery ci ha fornito preziose indicazioni sul mercato delle app in Cina e ci ha messo a disposizione gli strumenti, le conoscenze e il supporto di cui avevamo bisogno per massimizzare il potenziale di PicsArt per i milioni di utenti di AppGallery in Cina”, ha affermato Jennifer Liu, General Manager di China Market di PicsArt.

Per avere più informazioni

Il Huawei Developer Webinar – Grow in China, Win with AppGallery si è tenuto oggi alle 13, le sessioni sono disponibili al link: https://www.youtube.com/watch?v=Oft-HCaELnI

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito Huawei Ecosystem Partners Website Developer https://consumer.huawei.com/en/partners/ o sul sito di Huawei Developer Forum accessibile al link https://forums.developer.huawei.com/forumPortal/en/home