Apple è stata leader di mercato nelle spedizioni di smartphone nel quarto trimestre del 2019, seguita da Samsung e Huawei. È quanto emerge dal rapporto di Strategy Analytics per il secondo trimestre.



Il produttore di Cupertino ha spedito 70,7 milioni di iPhone, con un aumento del 7% rispetto ai 65,9 milioni iPhone venduti nel quarto trimestre del 2018.

È un’impresa da sottolineare con l’evidenziatore considerato che è stata portata a termine proprio mentre il mercato globale si confermava piatto. Nel complesso, Apple ha spedito circa 197,4 milioni di iPhone nel 2019.



Samsung resta leader globale per il 2019 con un totale di 295,1 milioni di smartphone e, nel quarto trimestre dello scorso anno, si è classificato secondo a un’incollatura da Apple con 68,8 milioni di smartphone Galaxy spediti.



Nonostante una forte performance in Cina, Huawei ha subito le ripercussioni del ban imposto degli Stati Uniti, registrando un calo del 7% nelle spedizioni (56,0 milioni nel quarto trimestre del 2019 rispetto a 60,5 milioni nel quarto trimestre del 2018). Tuttavia, nel complesso, Huawei ha spedito 35 milioni di dispositivi in più nel 2019 rispetto al 2018.



Complessivamente nel 2019 Samsung detiene la più grande quota di mercato con quasi il 21%, seguita da Huawei al 17% e Apple al 14%.