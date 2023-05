Apple deposita il marchio ‘xrProOS’ in diversi Paesi: è la conferma definitiva?

Il 5 giugno si svolgerà la WWDC, la conferenza di Apple dedicata agli sviluppatori in cui potremmo vedere i nuovi prodotti in arrivo. Quest’anno, uno di questi è chiaramente atteso da tempo: il visore AR/VR di Apple. Tutto fa pensare che il produttore presenterà questo nuovo prodotto, per un lancio tra pochi mesi. Nel frattempo, Apple ha registrando diversi marchi.

È MacRumors che riferisce che la società di copertura Deep Dive LLC con sede nel Delaware ha depositato una domanda di marchio per il termine “xrProOS” nel carattere SF Pro di Apple (per San Francisco). Una richiesta che il 18 maggio è stata fatta in diversi Paesi: Francia, Turchia e Filippine. Altre domande sono state depositate, ma senza il carattere tipografico, in Australia, Nuova Zelanda e Regno Unito.

Non è la prima volta che questa azienda ha marchi registrati. All’inizio di maggio, Deep Dive LLC aveva fatto lo stesso per “xrOS” in SF Pro in Nuova Zelanda. Inoltre, se dobbiamo credere agli archivi, avrebbe presentato la sua primissima richiesta il 27 aprile in Giamaica (il paese non ha un database online, abbastanza per mantenerlo segreto per Apple).

Come Apple protegge la sua proprietà intellettuale

Se ufficialmente nulla lega Apple a Deep Dive LLC, sembrerebbe comunque che l’una sia proprietaria dell’altra: “l’azienda che si sforza di proteggere rapidamente la proprietà intellettuale relativa al proprio visore”, scrive MacRumors. Passare attraverso una società di comodo aiuta principalmente a coprire le tracce del suo vero proprietario.

Per Apple si tratta anche di mantenere la sorpresa del nome dei suoi prossimi prodotti. Se sappiamo che il prossimo iPhone sarà l’iPhone 15, Reality Pro o Glass, sarà il primo visore per realtà mista di Apple, proprio come il suo sistema operativo.

xrOS o realityOS? Apple sembra aver deciso per sempre

Il mistero che rimane è quello di “xrProOS”. Fino ad ora si pensava che il nome del sistema operativo dell’auricolare sarebbe stato “xrOS”. Per il giornalista Mark Gurman, se le cuffie si chiamassero Reality Pro, il nome xrProOS verrebbe utilizzato per riflettere il marchio Pro. D’altra parte, Apple potrebbe non usare affatto quel termine e concentrarsi su xrOS.