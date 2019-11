Apple elimina le recensioni dei prodotti dai suoi siti Internet

Apple ha rimosso lo spazio dedicato a “Valutazioni e recensioni” da tutti i suoi elenchi di prodotti. Lo denuncia un rapporto del sito AppleInsider. Il sito Internet, specializzato in notizie relative al brand di Cupertino, ha notato che le recensioni sarebbero state rimosse da tutti gli articoli elencati sui siti Web di Apple negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Australia.



Ciò suggerisce che la rimozione è intenzionale e non dovuta a lavori di aggiornamento o causata da un errore.

Utilizzando le versioni cache (quindi archiviate dai motori di ricerca) del sito web di Apple, il portale è riuscito a risalire alla data della modifica effettuata dalla società californiana: la modifica è entrata in vigore il 17 novembre, due giorni dopo il lancio del nuovo MacBook Pro da 16 pollici.

Non è chiaro se si tratti di una coincidenza o di una mossa intenzionale.

Le recensioni degli utenti offrono senza dubbio un aiuto ai consumatori oltre a essere garanzia di trasparenza. Assicurano ai clienti la possibilità di conoscere i pro ma anche i contro di un prodotto e i potenziali problemi che altri clienti hanno sperimentato dopo l’acquisto. Un’informazione che ora verrà a mancare e che apre la porta a considerazioni sull’opportunità e la correttezza della decisione di Apple.

Il problema di base è che di recente, Apple ha dovuto fare i conti con l’attività dei cosiddetti “haters”, che hanno preso di mira alcuni prodotti al fine di abbassare le valutazioni complessive di alcuni suoi prodotti. Ma è un problema che non solo Apple si trova ad affrontare, in un mondo dove Internet e i social network amplificano giudizi, pensieri e dichiarazioni e creano dei veri e propri casi mediati spesso anche dal nulla.

Al momento si può solo speculare sulla situazione, poiché Apple non ha ancora fornito la versione ufficiale sulle motivazioni della decisione e sulla definitività della stessa.