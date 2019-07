Non sono ancora stati presentati i nuovi modelli iPhone 2019 che già si pensa al 2020. Un rapporto di JPMorgan ha infatti rivelato che, nel tentativo di aumentare le proprie vendite, Apple lancerà quattro modelli di iPhone nel 2020.

Gli analisti si aspettano che l’azienda con sede a Cupertino metta sul mercato tre nuovi telefoni con display Oled e con modem 5G; almeno due di loro avranno anche un sensore fotografico ToF.



Un modo per distogliere l’attenzione da un deludente 2019? Lo sapremo presto. Certo i modelli in arrivo a settembre non sembrano scaldare troppo i cuori dei consumatori, né dal punto di vista del design né da quello delle caratteristiche tecniche, nonostante la fotocamera dovrebbe essere migliorata.



L’analisi di JPMorgan ha anche rivelato che Apple starebbe puntando soprattutto su un modello con un aggressivo rapporto qualità/prezzo. Un telefono con le dimensioni dell’iPhone 8, ma senza il modem 5G, con display Lcd e non Oled e commercializzato a un costo inferiore.

Tuttavia Tim Cook non è disposto a rinunciare al segmento premium. Per questo i tre flagship targati 2020 avranno schermi Oled con dimensioni dello schermo rispettivamente di 5,4″, 6,1″ e 6,7″. Il compito della gamma del prossimo anno sarà quello di risollevare le sorti del gigante californiano, portando a una nuova crescita nelle vendite che da 180 milioni di pezzi previsti per il 2019 dovrebbero raggiungere i 195 milioni di unità nel 2020.