Apple lancia i nuovi MacBook Pro con processore M3 da 14 e 16 pollici

Il grande giorno dell’annuncio di Apple, che si è tenuto nella notte mentre in Italia era la 1, ha portato i nuovi notebook MacBook Pro da 14″ e 16″ alimentati dai chip M3. L’entry-level è ora un dispositivo da 14” con il chip M3 base e senza Touch Bar – è il naturale successore del MacBook Pro M1 da 13”, ma più grande e più costoso.



I nuovi chip rappresentano il grande miglioramento, mentre dal punto di vista estetco i modelli con chipset M3 Pro e M3 Max hanno un’opzione nero siderale, una colorazione più scura, rispetto alla Space Grey. Secondo Apple il nuovo colore tenderà a trattenere meno le impronte digitali.



Apple ha anche affermato che il MacBook Pro da 16” con chipset M3 Pro dovrebbe avere un’autonomia di 22 ore con una singola carica. Le versioni da 14″ sono invece dotate di batterie più piccole.

Il MacBook Pro M3 da 14 pollici offre il miglioramento più grande rispetto al suo predecessore. Perde le spesse cornici che caratterizzavano il MacBook da 13 pollici mentre dispone di un notch.

Tutti i modelli di MacBook Pro hanno un brillante display Liquid Retina XDR con contenuti SDR il 20% più luminosi, una videocamera a 1080p, un sistema audio a sei altoparlanti per un suono avvolgente, e un’ampia gamma di opzioni di connettività.



La connettività sui nuovi portatili MacBook Pro è molto simile a quella dei modelli M2: tre porte Thunderbolt 14, una porta HDMI, un lettore di schede SD e un connettore MagSafe per la ricarica. Secondo il produttore gli schermi dovrebbero raggiungere i 600 nit di luminosità, circa il 20% in più rispetto ai modelli precedenti.

Prezzi

MacBook Pro è in ore-ordine a partire da oggi. Le vendite inizieranno martedì 7 novembre negli Apple Store e presso i Rivenditori Autorizzati Apple.