Samsung One UI 6: ecco i primi smartphone Galaxy che verranno aggiornati ad Android 14 | LISTA

Samsung ha recentemente lanciato la versione stabile di One UI 6, basata su Android 14, per i dispositivi Galaxy S23, S23 Plus e S23 Ultra. Tuttavia, questa interfaccia grafica non sarà limitata alla sola gamma S. In un comunicato stampa, Samsung ha fornito dettagli sulle novità introdotte da One UI 6 e ha rivelato un elenco ufficiale dei dispositivi Galaxy che riceveranno l’aggiornamento.

I modelli già aggiornati

Ecco i dispositivi già aggiornati a One UI 6:

Galaxy S23

Galaxy S23 Plus

Galaxy S23 Ultra

I dispositivi in attesa di aggiornamento

I seguenti dispositivi Samsung Galaxy riceveranno l’aggiornamento a One UI 6 (Android 14) in futuro:

Galaxy S22

Galaxy S22 Plus

Galaxy S22 Ultra

Galaxy S21

Galaxy S21 Plus

Galaxy S21 Ultra

Galaxy S20

Galaxy S20 Plus

Galaxy S20 Ultra

Galaxy Note20

Galaxy Note 20 Ultra

Galaxy Z Fold5

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Z Fold4

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Z Fold3

Galaxy Z Flip 3

Galaxy Z Fold2

Galaxy Z Flip 5G

Galaxy Z Flip

Galaxy A54

Galaxy A53

Galaxy A34

Galaxy A33

Galaxy M54

Galaxy M53

Galaxy M33

Aggiornamenti futuri

Altri modelli, inclusi i dispositivi FE come il Galaxy S23 FE, potrebbero unirsi a questa lista in futuro. Tuttavia, al momento non è ancora confermato. Si prevede che gli aggiornamenti saranno rilasciati gradualmente nelle prossime settimane. In passato, Samsung ha dimostrato di essere veloce nell’implementare nuove versioni di One UI e Android.