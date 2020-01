Apple ha lanciato un nuovo programma di sostituzione della batteria per alcuni modelli di Smart Battery Case.

Il programma riguarda i modelli di iPhone usciti nel 2018 tra cui iPhone XR, iPhone XS e iPhone XS Max che riscontrano problemi con la ricarica.



Le Battery Case interessate hanno manifestato due tipi di problemi: la batteria della custodia potrebbe non caricarsi o caricarsi in modo irregolare: inoltre la custodia potrebbe non caricare più l’iPhone o caricarlo in modo irregolare.

Apple avrebbe rilevato il problema sui case prodotti tra gennaio 2019 e ottobre 2019. Tutti coloro che possiedono un modello di Smart Battery Case che manifestano problematiche che soddisfano tali criteri beneficeranno di una sostituzione gratuita.



I clienti possono contattare un fornitore autorizzato Apple, il supporto Apple o fissare un appuntamento in un Apple Store.

Per conoscere tutti i dettagli sul programma di sostituzione è possibile consulatare la pagina del Supporto Apple.