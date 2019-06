Apple riparerà gli iPhone anche fuori dagli Apple Store

Apple ha annunciato un accordo con Best Buy che consente a tutti i negozi del rivenditore di fornire assistenza autorizzata per l’iPhone. Ciò significa che quasi 1.000 negozi della catena negli Stati Uniti potranno riparare l’iPhone andandosi ad unire agli Apple Store ufficiali.

Apple afferma che circa 7.600 tecnici certificati Apple faranno parte della Geek Squad di Best Buy al fine di fornire riparazioni iPhone in giornata o di sistemare altri dispositivi Apple, come MacBook e iPad.

“Se un cliente ha bisogno di riparare i propri prodotti, vogliamo che si sentano sicuri che le riparazioni siano eseguite in modo sicuro e corretto. Cerchiamo sempre di espandere in modo affidabile la nostra rete di tecnici qualificati e siamo entusiasti di collaborare con tutti i negozi Best Buy, quindi è ancora più facile per i nostri clienti trovare un centro di riparazione autorizzato vicino a loro “, Tara Bunch, vice di Apple presidente di AppleCare, dice.

3 volte i centri di assistenza del 2016

Secondo Cupertino, la rete di servizi di riparazione è ad oggi tre volte più grande rispetto al 2016 e la società stima che otto clienti su dieci dovrebbero avere un centro di assistenza a una distanza di 20 minuti da casa.

“Ci piace essere presenti per i nostri clienti, qualunque sia la loro esigenza, dal loro aiuto per scegliere il dispositivo giusto, offrire protezione AppleCare e ora aiutare a riparare i loro dispositivi”, ha affermato Trish Walker, presidente di Services di Best Buy in una tipica stampa dichiarazione rilasciata.

E’ probabile che nei prossimi mesi vengano anche siglati accordi di questo tipo con negozi di elettronica di consumo in Europa e in Italia.