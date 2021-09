Apple vuole introdurre la telefonia satellitare sul prossimo iPhone 13

IPhone 13 potrebbe offrire la telefonia satellitare, ma solo per chiamate d’emergenza. Con il passare delle settimane, e con l’avvicinarsi della conferenza di presentazione dei nuovi smartphone di Cupertino, i rumors e le indiscrezioni avanzano senza sosta.

La tecnologia di telefonia satellitare potrebbe essere utilizzata solo come funzione di emergenza per inviare messaggi ai soccorritori o per segnalare incidenti in aree senza copertura.

Stando a quanto riferito dalla newsletter del giornalista di Bloomberg Mark Gurman, intitolata Power On. Il giornalista scrive che “le funzioni di emergenza funzioneranno solo in zone prive di copertura cellulare e solo in determinati mercati”. In altre parole, il servizio non dovrebbe essere disponibile ovunque.

Un altro dettaglio pazzesco che apprendiamo in questa newsletter: “Apple prevede di implemento eventualmente una propria rete di satelliti per trasmettere dati probabilmente ai dispositivi, ma questo progetto non verrà implementato diversi anni”.

Chiamate satellitari

Mark Gurman aggiunge che, a priori, la funzione non dovrebbe consentire di effettuare chiamate satellitari. “Alcuni mi hanno chiesto se queste nuove funzionalità significano che l’iPhone può essere utilizzato come telefono satellitare e avere la possibilità di effettuare chiamate in qualsiasi parte del mondo senza copertura cellulare. La risposta è un grande no. Non accadrà ora, non l’anno prossimo, o nel prossimo futuro”.

Il motivo è tanto economico (sarebbe necessario cambiare molti elementi nell’hardware dell’iPhone) quanto diplomatico. Questo potrebbe “causare una rivolta degli operatori telefonici su cui conta Apple”.

In ogni caso, questa funzionalità non dovrebbe vedere la luce prima della fine del 2022.