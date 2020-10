Apple pensa ad un’alternativa a Google Search ma la sfida è ai limiti dell’impossibile

Quella di Google con Apple è una relazione piuttosto complessa. Concorrenti sui sistemi operativi, i due colossi californiani sono anche partner perché, ogni anno, Google paga tra gli 8 ei 12 miliardi di dollari a Cupertino per rimanere come il motore di ricerca predefinito su iPhone.

Durante la presentazione di iOS 14, Apple ha svelato una tecnologia di ricerca “Spotlight” migliorata. Il motore di ricerca dei melafonini ora mostra il risultato della query tra i contenuti ma anche i risultati di Apple invece di quelli di Google per le pagine web a cui l’utente può essere indirizzato.

Secondo il Financial Times, Apple ha intensificato da tempo gli sforzi in questo ambito. E si dice che Tim Cook e la dirigenza avrebbero colto l’occasione per preparare con discrezione il proprio motore di ricerca.

Per questo motivo l’azienda ha reclutato John Giannandrea, ex capo della ricerca di Google, e molti ingegneri al fine di progettare un web crawler e creare un database online.

“(Apple) ha un team incredibile che penso abbia l’esperienza e la profondità per costruire un motore di ricerca più importante”, ha detto al Financial Times Bill Coughran, ex chief engineering officer di Google. Per loro, la creazione è “ancora tecnicamente molto difficile, ma non impossibile”.