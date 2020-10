iPhone 12: Apple aumenta la produzione di due milioni di pezzi

iPhone 12 e 12 Pro sono in vendita da pochi giorni ma hanno già calamitato una domanda piuttosto forte da parte dei consumatori. Così forte che Apple avrebbe contattato i suoi partner della catena di fornitura per accelerare la produzione del modello iPhone 12 di ben due milioni di unità.



La presenza dello schermo Oled abbinato alla connettività 5G e il nuovo design avrebbero risvegliato l’interesse dei consumatori. Secondo Cinda Securities, la domanda per la serie iPhone 12 dovrebbe raggiungere 80-85 milioni di unità. Ulteriori stime prevedono un quantitativo di spedizioni pari a 230-240 milioni di pezzi nel 2021. Una stima che, se vera, posizionerebbero la serie iPhone 12 come i telefoni Apple più venduti nella storia del brand di Cupertino. L’attuale detentore del record è l’iPhone 6 e 6 Plus con una stima di 222,4 milioni di unità vendute.



Il noto analista Apple Ming-Chi Kuo ha stimato che i preordini per iPhone 12 e 12 Pro ammontino a 7-9 milioni di unità. Ha anche previsto che i modelli 12 e 12 Pro rappresenteranno il 60-70% delle spedizioni totali della serie 12, mentre il 12 Pro Max e il 12 mini si aggireranno intorno al 15-20%.

