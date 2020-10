Windows 10 ++: Microsoft sta lavorando al restyling “Sun Valley” per il 2021

Dal suo lancio nel 2015, Windows 10 si è evoluto parecchio. Microsoft ha proposto diverse modifiche al design e importanti novità per rendere il sistema più maturo e piacevole da usare. Tuttavia, anche nel 2020, ci sono ancora molti elementi nel sistema che risalgono a versioni precedenti come Windows XP ma sembra che Microsoft intenda stravolgere il tutto con un nuovo progetto dal nome in codice “Sun Valley”.

Cos’è Windows 10++?

Le informazioni provengono dal noto Zac Bowden, giornalista di Windows Central, secondo cui Microsoft sta lavorando ad un importante aggiornamento per Windows 10 che porterebbe un radicale cambiamento al design: menu di avvio, Action Center, file explorer, ecc . Il progetto Sun Valley punta a dare una rinfrescata generale al sistema operativo come quello che Apple è stata in grado di offrire con macOS.







Come è facile immaginarsi, questo nuovo progetto è stato lanciato da Panos Panay a capo del team di Windows 10 dall’inizio dell’anno.

Uno degli obiettivi di questa revisione sarebbe quello di rendere il sistema più coerente, soprattutto quando si attiva il suo tema oscuro. Per questo, Microsoft offrirebbe una riprogettazione delle moderne interfacce di Windows 10, ma anche un ritocco di alcune vecchie interfacce per adattarle al tema scuro. Come ha ricordato Zac Bowden, l’obiettivo non sarebbe quello di creare nuovi codici di progettazione per sostituire Fluent Design, ma di applicare Fluent Design in maniera più profonda nel sistema.

E…dopo il 2021?

Secondo il giornalista, Windows 10++ sarebbe il nome dato internamente alla versione principale di Windows 10 prevista per la fine del 2021 e ovviamente non sarà il suo nome commerciale.

Ecco un breve riassunto di quello che sarà: