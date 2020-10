Tactigon 2.0: l’evoluzione del mouse è diventata realtà!

Negli ultimi 50 anni sono state introdotte moltissime innovazioni che hanno cambiato il nostro modo di lavorare. Dal computer alla rete Internet, passando per la realtà virtuale fino all’intelligenza artificiale. La tecnologia, in particolare, ha ridisegnato molto degli oggetti che conoscevamo, come ad esempio il computer o il televisore, ed è cambiato anche il nostro modo di interagirvi. Il vecchio televisore a tubo catodico si è evoluto attraverso i pannelli al plasma per poi approdare agli LCD e agli OLED, i tasti sono stati sostituiti dal telecomando, e oggi si possono utilizzare anche i comandi vocali…

Il mouse: è sempre lo stesso dal 1967

Se invece pensiamo al mouse, nonostante il passaggio dal cavo al wireless e la lettura ottica della superficie, è lo stesso strumento inventato nel 1967. E la nostra interazione con i computer, se ci pensiamo, è immutata da più di 50 anni.

Tactigon 2.0: evoluzione della specie

Un progresso nel modo di comunicare con il computer, il device più importante del secondo millennio, diventa dunque un passaggio fondamentale non solo per questioni anagrafiche ma soprattutto per le diverse forme di interazione oggi disponibili.

Tactigon 2.0 è un mouse indossabile in grado di controllare computer, braccia robotiche, dispositivi per la realtà aumentata e virtuale e droni. Per farlo utilizza i due elementi umani più naturali di uso quotidiano: la voce e i gesti.

Un progetto complesso…

Tactigon 2.0 (il nome avrebbe dovuto insospettirvi) non è una novità assoluta ma l’evoluzione di un progetto nato nel 2018con Tactigon SKIN un ricevitore gestuale per diversi tipi di applicazioni e già sostenuto da molte aziende in Europa come Orange, Nokia e il Politecnico di Milano. La versione 2.0 è stata migliorata con l’aggiunta di un algoritmo di controllo vocale. È anche in grado di riconoscere gesti complessi grazie all’utilizzo di due controller contemporaneamente.

Il Crowdfunding

In questi giorni è attiva una campagna di crowdfunding per Tactigon 2.0 su Indiegogo! Chi volesse sostenere i progetto o rimanere informato sulle evoluzioni può farlo registrandosi su Kickbooster.

