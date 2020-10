I preordini relativi ai modelli iPhone 12 e 12 Pro sono partiti lo scorso venerdì e già si possono analizzare i primissimi dati di vendita. Il celebre analista Ming-Chi Kuo di TF Securities stima che i due modelli abbiano registrato tra i 7 e 9 i milioni di preordini nel corso del fine settimana.



Per avere un termine di paragone, secondo le stime di Apple, lo scorso anno l’intera line-up degli iPhone 11 aveva totalizzato circa 10-12 milioni di preordini durante la settimana del lancio. Tuttavia, se i modelli del 2019 avevano raggiunto una quota posta fra i 500.000 e gli 800.000 pezzi nelle prime 24 ore, i due modelli di iPhone 12 (da soli) avrebbero raggiunto una cifra stimata tra 1,7 e 2 milioni di unità (nello stesso lasso di tempo).



Kuo osserva che i preordini per l’iPhone 12 Pro avrebbero superato le aspettative degli analisti. La base utenti di Apple preferisce infatti i modelli di fascia alta, ma nel caso concreto si aggiunge anche una forte domanda proveniente da Cina, Stati Uniti ed Europa.

L’analista si aspetta che l’iPhone 12 Pro Max e il 12 mini vengano venduti in quantità più moderate. Tuttavia i quattro modelli messi insieme potrebbero contribuire a un anno «stellare» per Apple.



La previsione di Kuo suggerisce che l’iPhone 12 e 12 Pro rappresenteranno circa il 30-35% delle spedizioni totali della serie 12. Riguardo agli altri due modelli, il Pro Max sarà leggermente più popolare (15-20%) rispetto al mini (10-15%). Le prime aspettative erano che il mini avrebbe giocato un ruolo maggiore nelle spedizioni, ma la bassa domanda dalla Cina per il modello più piccolo di Apple potrebbe cambiare i giochi previsti alla vigilia del lancio.

