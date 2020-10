Huawei Mate 40 Pro: foto e specifiche tecniche [RUMORS]

Tra pochi giorni Huawei svelerà i suoi nuovi top di gamma, Mate 40 e Mate 40 Pro. E mentre l’attesa sale, i colleghi tedeschi di WinFuture sono riusciti ad avere in anteprima delle foto e diverse informazioni che potrebbero rivelarsi piuttosto precise.

Sull’onda del modello precedente, Huawei avrebbe scelto di mantenere la disposizione circolare delle fotocamere nella parte posteriore ma in maniera leggermente più sobria e affiancata dalla presenza al centro di una menzione per “Leica”.

Nella parte anteriore, la grande notch sarebbe sostituita da una bolla allungata che ospita un sensore da 13 Megapixel (con obiettivo f/2.4) e un sensore 3D per il riconoscimento facciale. Sulla grafica presentata da WinFuture, questa bolla si trova nella parte superiore di un grande schermo OLED da 6,76 pollici con una definizione di 2772 x 1344 pixel. La sua frequenza di aggiornamento non è nota ma dovrebbe essere da 90Hz.

Lo schermo rimane particolarmente curvo sui lati per dare quella sensazione di “infinito” che piace ad alcune persone ma ne infastidisce altre che prediligono l’uso ad una mano. In questa schermata dovrebbe essere presente anche un sensore di impronte digitali ottico.

Il Huawei Mate 40 Pro rimarrebbe comunque un telefono dalle dimensioni importanti (75,5 x 162,9 x 9,1 mm) con un peso di ben 212 grammi.

Sempre secondo la stessa fonte, l’Huawei Mate 40 Pro sarebbe dotato di un chip Kirin 9000 inciso a 5 nm per una migliore gestione delle sue prestazioni ed energia. La CPU sembra essere composta da 8 core: quattro Cortex-A55 con clock a 2.04 GHz, tre Cortex-A77 con clock a 2.54 GHz e un ultimo Cortex-A77 con clock a 3.13 GHz per distribuire il massimo di accendere compiti specifici oltre ad essere compatibile con il 5G.

Il SoC sarà accompagnato da 8 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione in UFS 3.1. Per la Cina è prevista anche una variante con 12 GB di RAM. Gli ultimi standard di connettività sarebbero presenti anche con Bluetooth 5.2, NFC e Wi-Fi 6.

Infine, WinFuture annuncia una batteria da 4400 mAh con ricarica da 65W in USB-C (3.1 Gen 1). Come per le generazioni precedenti, anche la ricarica wireless e quella inversa faranno parte del gioco.

In ambito fotografico saranno tre i moduli principali: un sensore da 50 Megapixel con obiettivo f/1.9 stabilizzato otticamente, uno ultra grandangolare da 20 Megapixel (f/1.8) e uno zoom x5 da 12 Megapixel (f/3.4 ). Il video sarebbe anche un punto importante con una registrazione che può arrivare fino a 8K.

La parte software di Huawei Mate 40 Pro sarebbe fornita da Android 10 con l’interfaccia EMUI 11. Tuttavia, sarebbe ancora la versione open source del sistema senza Google Play Services e con i servizi Huawei Mobiles per cercare di ridurre il gap nel migliore dei modi.

La presentazione completa ufficiale avverrà il 22 ottobre.