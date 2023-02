Arriva in Italia vivo X90 Pro, lo smartphone da sogno per la fotografia

Finalmente vivo x90 Pro arriva in Europa e, naturalmente, anche in Italia. Avevamo già parlato di come da noi mancherà il modello standard e ci sarà soltanto quello Pro: tuttavia il costo elevato (1.299€) è complementato da funzionalità davvero eccellenti. A cominciare dalla fotocamera.

vivo X90 Pro infatti presenta una nuova configurazione della tripla fotocamera principale, in grado di offrire un’esperienza di livello professionale. Dispone infatti di un sensore principale personalizzato da 50 Megapixel grande 1 pollice, con apertura f/1,75 e pixel grandi 3,2 μm in una configurazione 4 in 1. Cosa significa? Che le immagini saranno più chiare e nitide che mai, con un aumento del 77% dell’area fotosensibile del sensore.

C’è poi una lente per i ritratti, anch’essa da 50 Megapixel. Con la sua apertura di f/1,6, è in grado di catturare immagini estremamente dettagliate anche in mancanza di luce. Infine c’è una lente ultra grandangolare a bassissima distorsione da 108 gradi, con sensore da 12 Megapixel e apertura f/2,0.

Non è finita qui per ciò che riguarda la fotografia. Infatti vivo X90 Pro dispone di un chip di imaging personalizzato vivo V2 dotato di intelligenza artificiale. Inoltre dispone di tecnologia di stabilizzazione ottica dell’immagine, modalità visione notturna, impostazioni per l’astrofotografia e possibilità di registrare video in 4K. Il tutto appoggiato dalle ottiche ZEISS con rivestimento T* Coating.

E c’è di più. La modalità Zero-Shutter-Lag Motion Snapshot rende l’acquisizione del movimento più facile che mai, arrivando a un tempo di ritardo di cattura dell’immagine praticamente nullo. Si potranno poi utilizzare molti effetti creativi come ZEISS Cine-flare Portrait e ZEISS Miniature Effect.

Con tutto questo parlare della fotocamera si rischia di dimenticare quelle che sono le altre specifiche di vivo X90 Pro, non meno all’altezza di quest’ultima. C’è infatti un chipset MediaTek Dimensity 9200, accompagnato da uno spazio d’archiviazione di 256 GB e 12 GB di RAM, con 8 GB di RAM virtuale aggiunti.

Lo schermo del dispositivo è di 6,78 pollici, realizzato con un materiale speciale in grado di ridurre notevolmente la luce blu, dannosa per gli occhi. La frequenza di aggiornamento inoltre sarà di 120 Hz. Ultimo dettaglio è la batteria: 4870 mAh di capienza, assieme a ricarica rapida a doppia cella da 120 W.

vivo X90 Pro è disponibile soltanto in una colorazione, Legion Black. Come già anticipato costerà 1.299€, e sarà molto presto disponibile per l’acquisto in Italia.