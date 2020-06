Cellulare Magazine: leggilo sul tuo smartphone

Non c’è niente di più gratificante dello sfogliare la propria rivista preferita. Il rilassante fruscio delle pagine, l’acre profumo della stampa, il gratificante solletico delle pagine sui polpastrelli. Una vera gioia per occhi e mente. Se vi ritenete dei romantici della carta stampata siete nel posto giusto. Cellulare Magazine è la rivista di mobile technology più venduta in Italia, ed è disponibile in tutte le edicole del territorio nazionale. Isole comprese.

Se avete voglia di fare due passi la trovate dall’edicolante dietro l’angolo. Si, proprio quello con i guanti bucati che vi sorride sempre. Se invece volete farvela recapitare direttamente a casa non dovete far altro che cliccare su questo link.

Visitando il sito www.primaedicola.it si può cercare l’edicola più vicina a casa e individuare chi aderisce alla consegna a domicilio. La consegna avviene nella massima sicurezza con guanti e mascherina in ottemperanza alle disposizioni di sicurezza previste dal Governo. Oltre 2.300 edicolanti hanno già aderito e molti lo stanno facendo. Chi invece volesse scaricare l’elenco completo delle edicole per consultarlo lo può fare QUI.

Leggilo sullo smartphone

Ma i tempi cambiano, così come le abitudini e lo stile di vita. Se sei arrivato fino a qui (scusami se ho divagato nella prima parte) significa che vuoi arrivare subito al punto. E allora, non diciamolo a quelli dell’edicola, ma Cellulare Magazine è disponibile anche in edizione digitale, sullo schermo del tuo smartphone del tuo tablet o del tuo Pc. I vantaggi?

Costa quasi la metà: 2,99 euro i nvece di 5 euro

nvece di Lo leggete prima degli altri (saltate la distribuzione in edicola)

degli altri (saltate la distribuzione in edicola) Lo leggete ovunque e non vi ingombra

e non vi ingombra Grazie all’app avrete tutti i numeri sempre con voi

Per leggerlo non devi far altro che scaricare l’app gratuita dallo store di Google o Apple iOS se hai un iPhone. Se invece hai un Pc puoi leggerla anche qui: Cellulare Magazine.