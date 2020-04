Cellularline: gli accessori perfetti (e convenienti) per la festa della mamma

Il 10 maggio, per chi se ne fosse dimenticato, si festeggia la festa della mamma. Adesso che abbiamo finalmente la possibilità di andarla a trovare perché non sorprenderla con un regalo hi-tech? Vediamo insieme alcune proposte di Cellularline, utili anche per che è in cerca di accessori audio dall’ottimo rapporto qualità/prezzo.

AQLTM Fizzy 2

Rock anni ‘90, Pop, Classica o Disco … AQLTM Fizzy 2 è perf per ascoltare la playlist preferita. Suono pulito, play time di 10 ore e potenza di 5 Watt. la giusta carica per liberare il ritmo che scorre nelle vene! Disponibile su cellularline.com in 6 colorazioni: nero, grigio, rosa, blu, fucsia e giallo. Prezzo: 24,95€

AQLTM Revolver e Astros

Se, invece, ama sentire la musica in tutta tranquillità, la scelta è semplice: AQLTM Revolver. Le cuffie dal gusto vintage con archetti in metallo extra large e design minimal che richiama gli indimenticabili anni ’90 oppure AQLTM Astros, le cuffie wireless con Fast Recharge che garantiscono 3 ore di musica con solo 15 minuti di carica. Prezzi: AQLTM Astros in 6 colorazioni: 3 colori monocromatici e 3 a colori a 39,95 euro. AQLTM Revolver, in 2 colorazioni: nero e giallo, a 14,95 euro.

AirPods Dynamic e Sprint

Con Dynamic e Sprint, due comode e pratiche custodie in silicone per gli AirPods, ascoltare musica mentre si fa sport è semplice e sicuro.

DYNAMIC è dotata di archetti di gomma in cui poter inserire gli AirPods durante gli allenamenti più intensi, anche quelli indoor. SPRINT è dotata di un cordino magnetico pratico e leggero, da tenere sempre al collo. Disponibili su cellularline.com a 12,95 euro.

Cellularline Auricolari Evade

Chiacchiere a non finire e mille risate al telefono, tutto questo senza rumori di sottofondo e in totale comodità con gli auricolari Evade. La custodia consente di ricaricare entrambi gli auricolari fino a 5 volte, garantendo 22 ore di play time. Comodi e dal design di tendenza, consentono il collegamento Bluetooth senza fili tra i due auricolari, garantendo piena libertà di movimento. Disponibili su cellularline.com in 5colorazioni: bianco, nero, blu, verde, lime e rosa. Prezzo: 59,95 euro.

Per l’amante del classico auricolare a filo c’è Mosquito in-ear, con microfono e tasto di risposta integrato. Perfetti per conversare in totale libertà, sono dotati di chiusura magnetica e di un design minimal che li rende funzionali e facili da indossare. In 3 colorazioni: bianco, nero e blu. Prezzo: 29,95 euro.

Cellularline Cover Elite

Elite è la nuova cover Cellularline creata con un materiale resistente che non si altera nel tempo. Dotata di microfibra interna per proteggere lo smartphone da graffi e polvere, garantisce la massima protezione. I tasti laterali in alluminio satinato, in coordinato con il colore della cover, la rendono ideale per tutte le mamme che ricercano un accessorio funzionale, pratico e alla moda. Per: iPhone 8/7/6, iPhone XR, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max. Prezzo: 24,95 euro.

Become: la cover ecosostenibile

Ecologista convinta e consumatrice attenta, apprezzerà di sicuro la Become, la nuova cover Cellularline, biodegradabile e compostabile. Avvolgendo perfettamente bordi, tasti e connettori, assicura un’elevata protezione dello smartphone, garantendo un’ottima prestazione. Ecosostenibile anche il pack, completamente plastic free, realizzato in carta riciclata e riciclabile. Per iPhone 8/7/6, iPhone Xs/X, iPhone XR, nei colori rosa, verde e nero. Prezzo: 19,95 euro.