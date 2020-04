Entrofacile, la soluzione che elimina le code davanti ai punti vendita

Dopo Ufirst, app adottata da Esselunga e Coop per la gestione dei clienti, Var Group ha presentato #Entrofacile la soluzione pensata per le catene della grande distribuzione e per tutti i punti vendita del tetai in grado di eliminare le code fuori dai punti vendita.

#Entrofacile è un’applicazione che permette di gestire su prenotazione l’ingresso dei clienti in negozio, ponendo fine ad uno dei principali problemi per questo settore causati dell’emergenza Coronavirus. Si tratta di una proposta strategica per organizzare anche la cosidetta “Fase 2” e la riapertura di numerosi negozi delle catene Retail che finora sono rimaste chiuse.

Nessuno dovrà più fare lunghe file. Tutti potranno prenotare l’ingresso in negozio on-line o nel punto vendita. Per effettuare la prenotazione con Entrofacile è sufficiente accedere alla pagina dedicata del servizio comodamente da casa o ovunque ci si trovi, via mobile, oppure davanti al negozio, utilizzando il totem dedicato. È possibile così scegliere l’ora e il giorno migliore per fare acquisti senza stress e, una volta arrivati, non ci sarà alcuna attesa, anche se si arriva in ritardo o in anticipo.

Dopo un test attivato su punti vendita della Cooperativa di dettaglianti Commercianti Indipendenti Associati associata al consorzio Conad Entrofacile è pronta per essere commercializzata.