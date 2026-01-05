Al CES 2026, Hisense ha presentato una visione chiara di come potrebbero evolversi i display domestici di grandissime dimensioni con il debutto del 163MX, un imponente TV MicroLED da 163 pollici basato su un’architettura colore RGBY a quattro colori primari, una soluzione inedita per il settore. Il modello è stato premiato con il riconoscimento Best of Innovation Award al CES 2026 e si configura come una vera e propria vetrina tecnologica, più che come un prodotto destinato a breve termine al mercato di massa.

Il 163MX rappresenta l’evoluzione diretta del 136MX MicroLED, presentato da Hisense al CES 2025, che aveva segnato il primo passo concreto dell’azienda nel segmento dei MicroLED per l’ambiente domestico. Con il nuovo modello, Hisense spinge ulteriormente la propria ricerca su display auto-emissivi e sulla scienza del colore.

L’elemento distintivo del 163MX è la struttura RGBY (Red, Green, Blue, Yellow) a livello di sub-pixel. L’introduzione di un primario giallo dedicato mira a risolvere una delle limitazioni storiche dei display RGB tradizionali, in particolare nella banda di lunghezze d’onda compresa tra 500 e 600 nanometri, dove i toni caldi e i colori intermedi tendono spesso a risultare compressi o meno accurati. Secondo Hisense, questa scelta consente una resa più fedele del calore cromatico, gradienti più morbidi e una riproduzione del colore più aderente all’intento creativo, soprattutto nella resa di materiali naturali, incarnati e illuminazione cinematografica.

Dal punto di vista tecnico, il pannello gestisce 33,17 milioni di sub-pixel auto-emissivi, permettendo di raggiungere una copertura fino al 100% dello spazio colore BT.2020, mantenendo al contempo un’elevata uniformità su tutta la superficie da 163 pollici. Nonostante le dimensioni estreme, il televisore conserva un profilo relativamente sottile, pari a 32 millimetri, ed è progettato per l’installazione a parete con zero-gap, sottolineando la sua vocazione come display architettonico di fascia ultra-premium.

Con il 163MX, Hisense non si limita ad aumentare la diagonale dello schermo, ma utilizza la tecnologia MicroLED per esplorare come sistemi colore multi-primari possano influenzare e definire la prossima generazione di home cinema di grande formato, anticipando soluzioni che potrebbero diventare rilevanti nel lungo periodo per l’evoluzione dei display domestici.