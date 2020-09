Chromecast con Google TV è la svolta che tutti aspettavamo

La popolare chiavetta HDMI che da anni ci consente di trasmettere in streaming contenuti audio o video da un dispositivo (smartphone iOS, Android, PC) alla TV, si rinnova con un nuovo design e funzioni che la rendono molto più appetibile rispetto al passato.

La nuova Chromecast ora supporta Google TV, incorporando molti elementi chiave che vanno al di là delle singole applicazioni.

Il cambio di rotta

Un cambio di nome per Android TV? Non proprio. Secondo l’azienda di Mountain View, Google TV sarà molto più di un susseguirsi di applicazioni e servizi ma un sistema operativo potenziato per qualsiasi tv. La schermata iniziale, infatti, distribuirà suggerimenti di programmi, schede per trovare più facilmente i contenuti, ecc. La promessa del cambiamento apportata da questo nuovo prodotto è quella di poter navigare più facilmente, scoprire e sapere cosa guardare da un’unica interfaccia.

La nuova Chromecast non dimentica però le funzioni tradizionali come lo streaming dai dispositivi mobili (audio, video, foto, ecc.) e sono inoltre presenti i vari servizi Google facilmente accessibili (Ricerca, YouTube, Play Store , Foto, Nest, Android, Assistente Google, ecc.).

Piccola (sgradita) sorpresa: non supporterà il cloud gaming di Google Stadia….

Il telecomando apre nuovi scenari

Google ha ripensato a Chromecast in termini di sostanza ma anche di usabilità. La nuova versione è più arrotondata, elegante e arriverà in tre colori (Biancaneve, Azzurro cielo e Rosa Aurora).

La configurazione sarà velocissima. Si collega Chromecast ad una porta HDMI e l’alimentazione avviene dalla porta USB-C mentre Internet passa dal Wi-Fi di casa.

Per navigare tra i menu ci sarà un telecomando tutto nuovo che include gli elementi indispensabili: un pad in alto per navigare nei menu, tasti laterali per il volume (con pulsante Mute), pulsanti home e indietro, ma anche scorciatoie per accedere direttamente a Netflix e YouTube. Un pulsante per attivare Google Assistant è posizionato al centro del telecomando per lanciare comandi vocali e facilitare l’uso di Google TV.

Non manca poi il supporto ad HDR, 4K, Dolby Vision e tecnologia Dolby Atmos.

Prezzo e uscita

La chiavetta di Big G sarà in vendita a 69,99 euro con disponibilità in Italia fissata entro la fine dell’anno.