Chromecast con Google TV: in arrivo una nuova versione

Chromecast con Google TV, disponibile dall’autunno del 2020, potrebbe vedere presto un successore. Ad anticiparlo sono i colleghi di 9to5Google, che affermano di essere entrati in possesso di documenti che attestano l’arrivo nel 2022 di un dispositivo Android dedicato al mondo dei televisori.

Il prodotto in questione avrebbe il nome in codice “Boreal” e 9to5Google afferma di aver trovato questo nome in codice all’interno dell’APK di un’applicazione Google. Peraltro tale nome in codice sarebbe classificato nella stessa famiglia dell’attuale Chromecast con Google TV, il che farebbe chiaramente pensare che si tratterebbe, se non di un successore, in ogni caso di un dispositivo molto vicino.

Cosa aspettarsi?

Si potrebbe già sperare che Google non tolga funzionalità lungo il percorso, come nel “caso Sonos”. Chromecast su Google TV è un prodotto recente e difficilmente la società di Mountain View ha in mente una suite che lo rimpiazzi.

Codec video AV1 e più memoria

Potremmo comunque aspettarci due miglioramenti rispetto alla versione 2020. Come indica 9to5Google, possiamo ragionevolmente considerare il supporto al codec video AV1, presente su Netflix in particolare.

Il difetto principale dei Chromecast (2020) risiede anche nella limitata capacità di archiviazione. Il semplice rilascio di un secondo dispositivo con una capacità maggiore potrebbe soddisfare moltissime persone o anche solo aspettarci un dispositivo “premium”, in stile Nexus Player, per avvicinarsi ad Nvidia Shield TV .