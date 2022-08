ColorOS 13 disponibili in beta: modelli compatibili e download

In redazione non è un segreto: ColorsOS è una delle interfacce più popolari e utilizzate. Unisce sapientemente fluidità e funzionalità in un design moderno ed efficiente. Con l’arrivo graduale di Android 13, abbiamo scoperto che ColorsOS 13 sarebbe arrivata presto.

L’interfaccia era già disponibile per alcuni utenti selezionati con cura, ora sta lentamente diventando beta pubblica su alcuni dispositivi cinesi. A priori, questa versione non è ancora disponibile da noi, come abbiamo visto su un Oppo Find X5 Pro. Dispositivi compatibili, installazione, ti spieghiamo tutto…

Quali sono i modelli aggiornabili?

Al momento, l’elenco dei dispositivi che possono provare ColorOS 13 è breve, anzi brevissimo. Queste sono fondamentalmente le ultime versioni premium del gruppo, riporta XDA. Eccoli:

Oppo Find X5

Oppo Find X5 Pro

Oppo Find N (non disponibile in Italia)

OnePlus 10 Pro

La presenza di OnePlus può sembrare strana, ma dovete sapere che gli smartphone del sub-brand Oppo ora utilizzano ColorOS in Cina invece di OxygenOS. In Italia, OnePlus 10 Pro dovrebbe ricevere OxygenOS 13.

Come installare ColorOS 13

Per ora, ColorOS non è disponibile in versione beta pubblica da noi. Ecco la procedura per procedere con l’aggiornamento.

Prima di andare oltre, sottolineiamo che ColorOS 13 è ancora in versione beta. Ciò significa che l’interfaccia include ancora molti bug (scoprirli è il punto centrale di una beta). Inoltre, se vuoi essere assolutamente sicuro di non rischiare di perdere dati, ti consigliamo di copiarli preventivamente su un secondo telefono, oppure di assicurarti che i tuoi backup sui vari servizi cloud siano operativi.

Passiamo all’installazione. Qualunque sia il dispositivo che stai utilizzando, incluso OnePlus 10 Pro, devi prima assicurarti che il tuo telefono disponga dell’ultimo aggiornamento ad Android 12, necessario per provare la versione beta di Android 13.

Una volta fatto, dovrai andare nella sezione “Informazioni sul dispositivo”, toccare il banner ColorOS, selezionare la versione di prova toccando il menu a tre punti, quindi seguire le istruzioni.