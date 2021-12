Un anno di tecnologia. Cosa è accaduto nel 2021 e cosa ci aspetta nel 2022

Il 2021 volge al termine. È stato un anno complesso e allo stesso tempo ricco di eventi e prodotti, caratterizzato da una situazione di mercato ancora incerta, dallo shortage di materie prime e da una domanda spesso superiore all’offerta disponibile.

Lo ripercorriamo nel nostro tradizionale video di fine anno.

Complessivamente, per il mercato, un buon anno, magari non poderoso nelle vendite a uità, ma sicuramente positivo nel valore. Sono tanti, infatti, i dispositivi di elettronica di consumo, dagli smartphone ai Tv, passando per il notebook, che hanno visto lievitare i propri prezzi.

Sul fronte dei cellulari, daremo uno sguardo alle performance di tutti i principali produttori, da Samsung a Apple, passando per Xiaomi, OPPO, Huawei, Motorola, vivo e da tutti gli altri. Il ritorno di Honor come marchio indipendente, l’uscita di LG dal business degli smartphone, la crescita dei Pc laptop, l’arrivo degli smartphone foldable con schermo pieghevole.

E ancora, perché la rete 5G è ferma? E cosa stanno facendo gli operatori? Al momento non c’è un’offerta commerciale davvero in grado di valorizzare questa tecnologia, sulla quale si basa il futuro del settore.

Infine, abbiamo cercato di prevedere alcuni trend tecnologici che ci porteremo nel 2022.

E, a proposito di 2022, auguriamoci che possa essere ricco di soddisfazioni per tutti. Con il nostro personale augurio a tutti voi che ci avete seguito più numerosi che mai.