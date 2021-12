Nuovi dettagli sulla serie iQOO 9, primato per la fotocamera

iQOO ha confermato diversi dettagli per il nuovo modello della serie iQOO 9 in arrivo il 5 gennaio. Primo fra tutti la telecamera, che disporrà di una lente principale ISOCELL GN5 a 50 Megapixel.

La serie 9 sarà tra l’altro la prima in assoluto a disporre del sensore ISOCELL GN5, assieme ad una lente 7P con Stabilizzazione Gimbal. Il modello Pro, inoltre, avrà una fotocamera ultragrandangolare a 150°.

La batteria sarà di 4.700 mAh con ricarica veloce di 120W. Non è chiaro se questo sarà disponibile soltanto per il modello Pro oppure sarà valido per entrambi. Sicuramente, però, ci sarà anche la ricarica wireless da 50W.

Le specifiche infine sono ancora generalmente sconosciute, fatta eccezione per il chip Snapdragon 8 Gen 1. Dato il lancio imminente, nei prossimi giorni probabilmente scopriremo di più su iQOO 9 e iQOO 9 Pro.