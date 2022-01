Samsung fa all-in sui televisori: MicroLED, Neo QLED, Tizen e NFT

Al via il CES 2022 di Las Vegas. È Samsung ad annunciare i suoi nuovi televisori Neo QLED e MicroLED. Con queste nuove proposte, l’azienda coreana intende investire sempre di più in software e nuove funzionalità per i suoi televisori per non perdere terreno sulla concorrenza.

Confermato il sistema operativo Tizen, i televisori propongono una schermata iniziale completamente ridisegnata. Chiamato Media Screen, il menu dovrebbe riunire tutte le produzioni in streaming firmate dall’utente in un unico spazio, con consigli personalizzati e una sezione “continua a guardare” che include contenuti di qualsiasi provider. Una funzione simile a quella proposta da Google TV e Apple TV.

Un’altra nuova funzionalità è la modalità “Guarda insieme”, in cui si potrà chattare con gli amici o la famiglia online mentre entrambi guardate il film. Per questo, l’utente può collegare una videocamera USB o una fotocamera per smartphone per chattare tramite videochiamata.

Samsung ha anche implementato una nuova piattaforma NFT, “dove gli utenti saranno in grado di navigare, acquistare e visualizzare i token in un unico posto”, nonché un nuovo menu specifico per il gioco, tramite il cloud o le console connesse. La nuova funzionalità consentirà l’accesso a piattaforme come Google Stadia e GeForce Now direttamente su Smart TV. Finalmente!

TV MicroLED

Dopo aver annunciato una TV MicroLED da 110 pollici nel 2021, quest’anno Samsung ha ampliato la disponibilità della tecnologia nella sua famiglia di dispositivi. Il modello più “economico” di televisori MicroLED è ora lungo 89 pollici e ci sarà anche un taglio da 101 pollici.

Per coloro che desiderano investire in un modello personalizzato, la linea MicroLED con design modulare consente alle persone di adattare le dimensioni del dispositivo in base alle proprie preferenze, raggiungendo l’incredibile dimensione di 178 pollici.

Inoltre, i televisori MicroLED di Samsung apportano miglioramenti nella precisione del colore, nell’audio Dolby Atmos e nella capacità di “proiettare il suono in modo che corrisponda al movimento degli oggetti sullo schermo”. Con il bordo invisibile, il dispositivo dispone anche delle funzioni Art Mode e Multi View.

Samsung non ha ancora rivelato i prezzi o la disponibilità dei suoi televisori MicroLED. Maggiori dettagli dovrebbero essere rivelati durante l’anno 2022, così come nei prossimi giorni del CES.

Neo QLED

Per la linea di TV Neo QLED, Samsung continuerà a offrire schermi Mini LED con risoluzione 8K e 4K, ma apportando alcuni miglioramenti per migliorare l’esperienza visiva. Secondo l’azienda, la nuova famiglia di prodotti sarà caratterizzata da un’intelligenza artificiale che sarà in grado di analizzare le immagini e ottimizzare la visualizzazione, garantendo più profondità nelle scene e una migliore visualizzazione dei colori.

Sul fronte gaming, l’azienda sottolinea che i televisori supporteranno frame rate fino a 144 Hz con tecnologia Variable Refresh Rate (VRR), sfruttando al meglio l’hardware del PC all’avanguardia.

Altri miglioramenti del software, come la piattaforma NFT e la nuova Home, faranno la loro comparsa sui nuovi dispositivi durante l’anno 2022. Il design senza bordi fa anche parte dell’aspetto dei televisori NEO QLED di Samsung, che non hanno ancora una data per raggiungere il mercato europeo.