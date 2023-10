Cosa regalare a un amico appassionato di smartphone

Quando si ha la necessità di fare un regalo a una persona cara, amico o parente che sia, in questo periodo in cui tutti siamo letteralmente pieni di cose e informazioni può risultare difficile trovare una soluzione. Per fortuna, riflettendo bene sulle passioni che tutti, in maniera più o meno intensa, vivono, è possibile uscire dal vicolo cieco.

Nei casi in cui, per esempio, la passione è lo smartphone, esistono tantissime alternative da prendere come punto di riferimento. Scopriamone alcune nelle prossime righe di questo articolo.

Porta smartphone da scrivania

Il porta smartphone da scrivania è un oggetto di indubbia utilità. Con lo smartworking, è importantissimo mantenere ordine sulla scrivania. Con l’oggetto in questione, è possibile riuscirci, con tutti i vantaggi del caso per quanto riguarda la produttività. Se ci si rivolge a uno dei numerosi siti che permettono di acquistare gadget personalizzati, è possibile customizzarlo rendendolo ancora più bello.

Ciondoli, che passione

Chi è nato tra gli anni ‘80 e i ruggenti ‘90 e ha vissuto l’ingresso nella quotidianità dei primi cellulari, senza dubbio ha collezionato, almeno una volta, i ciondoli da attaccare allo smartphone o alla sua cover. Regalarne uno a un amico appassionato di tecnologia e, in particolare, del device che è parte integrante della quotidianità di noi tutti può rivelarsi una grande idea.

Selfie ring

La ring light da scrivania, fondamentale per chi gira video professionali con lo smartphone, può essere acquistata anche in versione mini, da attaccare al telefono e ideale per i selfie. Chi ha una persona cara che non si stacca mai dal proprio smartphone e si scatta spesso selfie, magari con la necessità, per motivi professionali – ciò è tipico, per esempio, di chi lavora come MUA – di renderli perfetti non potrà che essere entusiasta di questo regalo.

Caricatore wireless

Il tempo dei cavi è finito: oggi, per ricaricare il telefono, si può usufruire dell’oggettiva comodità del caricatore wireless, un regalo semplice ma d’impatto da fare a una persona cara appassionata di smartphone e tecnologia in generale.

Kit di obiettivi

Altro regalo originale, perfetto per chi utilizza lo smartphone per lavoro e ha la necessità di scattare foto di alta qualità: stiamo parlando del kit di obiettivi. In commercio se ne possono trovare diversi, compatibili con praticamente tutti i modelli di telefono e, oltre a ciò, organizzati in astucci molto pratici, perfetti da portare con sé durante gli shooting senza fare fatica.

Stazione di ricarica con più porte

Per chi non si separa mai, oltre che dallo smartphone, dal suo tablet, un regalo fantastico può essere la stazione di ricarica con più porte.

Disco wireless

Eccoci a parlare di un regalo per appassionati di smartphone che, a ragione, può essere definito rivoluzionario e originale. Tutti, almeno una volta, hanno desiderato scattare una foto con il proprio telefono, ma non hanno avuto modo di farlo a causa della memoria piena.

Il disco wireless consente di risolvere questo problema, senza bisogno di iscriversi all’ennesimo servizio di cloud. In cosa consiste? In un accessorio tascabile che permette di creare una connessione protetta e privata con il device. Può essere utilizzato per ospitare diversi file. Questi ultimi, grazie ad app dedicate, possono essere condivisi con altri utenti (il numero dipende dal modello di disco).

Tastiera multi dispositivo

Utilizzabile con smartphone e tablet assieme, ma anche con il singolo device, questo accessorio rappresenta un alleato prezioso per chi, lavorando in smartworking, ha bisogno di prendere appunti sui suddetti device e di farlo in maniera rapida e senza fare errori, cosa non sempre possibile con i tasti piccoli che caratterizzano gli smartphone. I suoi vantaggi si possono apprezzare anche in contesti scolastici. Queste tastiere, infatti, si possono connettere comodamente alla LIM.