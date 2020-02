Crosscall, il brand francese specializzato nell’outdoor mobile technology, ha presentato una nuova gamma di dispositivi. La gamma CORE è infatti composta da tre smartphone e un tablet, che beneficiano di una garanzia di tre anni.

Innovazione fa rima con sostenibilità

«Per noi questo passaggio rappresenta la prima pietra di un progetto che consiste nell’allontanarsi dalla telefonia orientata al consumatore alla telefonia basata sulle esigenze e sulla sostenibilità degli utenti», ha affermato Cyril Vidal, Fondatore e Presidente di Crosscall, che aggiunge: «Il nostro marchio si basa sull’idea che un telefono sia realizzato per soddisfare le esigenze dei suoi utenti, per adattarsi al loro stile di vita e per durare, indipendentemente dall’ambiente a cui è esposto. Mettere l’utente al centro del design dei nostri prodotti e impegnarsi per la loro durata è la vera innovazione».

CORE-T4, il primo tablet certificato AER da Google

La grande novità della nuova gamma CORE è il primo tablet a marchio Crosscall. Un vero ufficio mobile per professionisti e una piattaforma portatile per il tempo libero in grado di resistere a tutte le condizioni atmosferiche. La certificazione AER consente a tutti i professionisti, di portare ovunque con sé tutti i propri strumenti di lavoro.

Con schermo da 8 pollici, processore Qualcomm 450, memoria da 3/32 GB, può essere utilizzato con una mano, in verticale o orizzontale, ha due slot Sim per connettersi ovunque in 4G+ e accedere a diverse applicazioni anche durante il roaming. CORE-T4 viene fornito di una batteria da 7.000 mAh, abbastanza per resistere a una giornata di uso continuo (e-mail, Youtube, navigazione web e altro). Indistruttibile e impermeabile, il CORE-T4 è dotato di una fotocamera da 13 Mpix, che consente anche di scattare foto sott’acqua. Prezzo: 529,90 euro.

Core X4, il top della gamma Crosscall

Anch’esso certificato AER, il CORE-X4 è stato progettato per una versatilità ottimale. Il CORE-X4 è uno smartphone dotato di processore Qualcomm Snapdragon SDM 450. Dopo aver superato non meno di 100 test di resistenza, il CORE-X4 resiste a tutti i tipi di urti e immersioni, che si tratti di cadere nel fango o in una pentola da cucina. Crosscall, CORE-X4 è inoltre dotato di un sensore foto/video da 48 Megapixel di alta qualità, per foto nitide e intense anche in condizioni di scarsa luminosità. I lavoratori isolati possono anche assicurare la propria attività configurando il secondo pulsante su una soluzione PTI (protezione del lavoratore isolato). In questo caso lo smartphone è in grado di rilevare le eventuali cadute e di dare l’allarme.La versatilità di CORE-X4 consente poi di passare dalla modalità professionale a quella personale, grazie al suo triplo cassetto SIM che contiene 2 schede SIM e una scheda micro SD. Prezzo: 479,90 euro.

Core-M4: resistenza essenziale

Il CORE-M4 è un concentrato di DNA Crosscall. Le sue dimensioni e la sua ergonomia (schermo da 5 pollici 18/9) lo rendono lo smartphone ideale per usi essenziali. Più piccolo e più leggero rispetto agli altri smartphone della gamma, utilizzabile con una sola mano, può essere maneggiato facilmente, in tutte le situazioni. Con il suo processore Qualcomm 215 e 2/32 GB di memoria, il CORE-M4 funziona su Android 9 e ha una doppia funzionalità SIM che gli dà, come il CORE-X4, la possibilità di passare facilmente tra le modalità professionale e personale.CORE-M4 è stato progettato pensando alla durabilità e si basa sul know-how di aziende specializzate e rinomate, come il suo vetro Corning o il suo processore Qualcomm 215 a 64 bit con un Quad Core inciso a 28nm. Prezzo: 319,90 euro.

Core-M4 GO: il super semplice

Adatto a tutti gli ambienti e ultraresistente, il CORE-M4 GO mantiene le stesse promesse di tutti gli smartphone del marchio, nel più puro DNA Crosscal, ma in una versione semplificata e quindi più economica. Dotato di una versione Android leggera (Android GO), CORE-M4 GO ha reso la fluidità e la semplicità il cuore del suo utilizzo. Dello stesso formato del CORE-M4, viene fornito della stessa fotocamera (12 MP) e di una batteria da 3.000 mAh, abbastanza per resistere facilmente a un’intera giornata di lavoro. Prezzo: 239,90 euro.