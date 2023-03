Da settimana prossima potrete impedire a Meta di raccogliere i vostri dati

“Il futuro è privato”. Questa frase, pronunciata dal CEO di Meta Mark Zuckerberg nel 2019, può fare un po’ sorridere pensando a tutti gli scandali in cui è stata coinvolta l’azienda. Eppure, volenti o nolenti, Instagram e Facebook devono comunque adeguarsi a tutte le varie regolamentazioni. Proprio in questo ambito, l’Unione Europea imporrà ai social alcune limitazioni a Meta riguardo al trattamento dei dati.

Sembra infatti che, per evitare di essere rimosse dagli store europei, le app di Meta dovranno offrire all’utente l’opzione di disabilitare completamente la raccolta dei dati per le pubblicità mirate. Sicuramente ottimo avere l’opzione: tuttavia potrebbe non essere tutto così immediato.

Impedire ai social di Meta di raccogliere le proprie informazioni, infatti, non sarà immediato, ma occorrerà inviare alla compagnia un apposito modulo. E c’è di più: questo modulo sarà esaminato da Meta stessa, che si riserverà poi il diritto di accoglierlo o respingerlo.

Ad ogni modo, questa opzione impedirà alle piattaforme di avere accesso a una larga serie di dati relativi all’engagement, per esempio i post piaciuti, mentre continuerà a raccogliere informazioni demografiche pubbliche. L’opzione dovrebbe cominciare a essere disponibile mercoledì prossimo: lo saprete quando i social vi mostreranno una notifica a riguardo.