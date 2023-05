POCO F5 e F5 Pro, due smartphone per gli amanti del gaming e della fotografia

POCO ha presentato oggi la nuova serie POCO F5 composta da due nuovi smartphone pensati per i gamer, gli amanti della fotografia e gli appassionati di tecnologia. Si tratta di POCO F5 Pro, un concentrato di potenza, e del velocissimo POCO F5.

POCO F5 Pro

Pensato per gli utenti dalle grandi esigenze, F5 Pro utilizzerà ovviamente il processore Snapdragon 8+ Gen 1, con versioni da 8 a 12 GB di RAM e da 256 a 512 GB di memoria. Sarà inoltre il primo flagship di POCO a utilizzare un display AMOLED DotDisplay WQHD+ da 120Hz, caratterizzato da 1400 nits e 68 miliardi di colori.

F5 Pro dispone di una fotocamera stabile e veloce, che consente di produrre scatti nitidi, ad alta definizione e una gamma di colori più ampia. Il device supporta le riprese video in 8K, con i sistemi OIS ed EIS ad assicurare la stabilità dei video in ogni situazione.

La batteria da 5.160 mAh è infine in grado di fornire energia per tutta la giornata e offre una scelta multipla di metodi di ricarica rapida. In circa 30 minuti, il caricatore wireless da 30W è in grado di portare il telefono al 50%, mentre la tecnologia di ricarica turbo da 67W può ricaricare il telefono allo stesso livello in 15 minuti. A questo si accompagna la tecnologia LiquidCool 2.0, che migliora le prestazioni dissipando il calore in modo efficiente contribuendo a prolungare la durata della batteria e del device.

POCO F5

Il modello base della serie F5 è pensato invece per i gamer, e sarà il primo smartphone in assoluto dotato di processore Snapdragon 7+ Gen 2 sui mercati globali. Grazie a questo potrà offrire prestazioni robuste e fluide anche nel passaggio da un’app all’altra. A questo si accompagnano 8/12 GB di RAM e 256 GB di memoria.

Naturalmente per un dispositivo da gaming il display dev’essere all’avanguardia, e infatti sarà un DotDisplay AMOLED da 6,67 pollici a 120Hz. Grazie all’oscuramento PWM a 1920Hz e al sistema di protezione degli occhi Low Blue Light Ex certificato da SGS, qualsiasi contenuto è anche visivamente piacevole.

Tuttavia il comparto fotografico non sarà certo sacrificato. POCO F5 mette infatti a disposizione una fotocamera principale da 64MP dotata di numerose funzioni e filtri che soddisfano le esigenze estetiche e le preferenze degli utenti per catturare scatti sorprendenti. Grazie alla ricarica turbo da 67W, infine il dispositivo ha un tempo di ricarica superveloce, che riporta la batteria al 100% in 50 minuti. Il tutto sempre con la tecnologia LiquidCool 2.0.

Prezzo e disponibilità

POCO F5 Pro e POCO F5 sono disponibili da oggi su mi.com e po.co.

Il primo è disponibile nelle colorazioni black e white e in tre configurazioni: 8GB+256GB a partire da 579,90€, 12GB+256GB a partire da 629,90€, 12GB+512GB a partire da 649,90€.

Il secondo invece è disponibile nei colori white, blue, e black in due configurazioni: 8GB+256GB, a partire da 429,90€ e 12GB+256GB a partire da 479,90€.

Dal 9 maggio fino al 16 maggio, inoltre, entrambi gli smartphon e saranno disponibili in offerta early bird a prezzo ridotto.