Huawei Mate X3: il foldable super sottile

Nel corso dell’evento che si sta tenendo a Monaco di Baviera, oltre al lancio di P60 Pro, Huawei ha confermato l’arrivo sul mercato italiano di Mate X3, il nuovo smartphone con display pieghevole del produttore di Shenzhen.

Il dispositivo si presenta leggero (pesa solo 239 grammi ovvero 24 grammi in meno rispetto al Samsung Galaxy Z Fold4) e misura 156,9 x 72,4 x 11,8 mm da chiuso e 156,9 x 141,5 x 5,3 mm da aperto.



Mate X3 offre due schermi, entrambi con refresh rate di di 120Hz e densità di 426 ppi. Quello esterno misura 6,4 pollici e offre una risoluzione di 2.504×1.080 pixel con una ratio di 20,9:9, mentre all’interno c’è un pannello da 7,85 pollici con risoluzione di 2.496×2.224 pixel e aspetto di forma di 8:7.1, con protezione Kunlun Glass.

Il nuovo design della cerniera permette al display di piegarsi su se stesso e di comporre in modo perfettamente flat le due semiscocche che possono essere posizionate – durante la loro apertura – con più angolazioni, per la gioia degli amanti dei selfie (modalità di apertura Flex-Stop).

La tripla fotocamera

Huawei Mate X3 è dotato di una tripla fotocamera sul retro e di due fotocamere selfie da 8 Megapixel, una per ciascuno schermo.

Ispirato agli oblò delle stazioni spaziali, il layout della fotocamera posteriore presenta un design futuristico, realizzato con una lama diamantata personalizzata, un processo che richiede 29 passaggi e 12 ore.

La fotocamera grandangolare da 50 Megapixel f/1.8 (23 mm equivalenti) è affiancata da un teleobiettivo da 13 Megapixel f/2.2 ultrawide e da un sensore da 12 Megapixel f/3.4 con zoom ottico 5x. Il Mate X3, che in cina gira su Harmony OS 3.1, in Europa sarà mosso dal processore Snapdragon 8+ Gen 1 con connettività 4G, coadiuvato da 12 GB di Ram, e dalla EMUI 13 con i servizi di AppGallery in luogo dei servizi di Google.

Ad alimentare il dispositivo c’è una grande batteria da 4.800 mAh con supporto per la ricarica cablata da 66 W e wireless da 50 W. Inoltre, il telefono dispone anche della ricarica inversa da 7,5 W wireless. Lo smartphone è dotato di un sistema di raffreddamento a grafene a cerniera trasversale per una maggiore dissipazione del calore. Lo strato di grafene, un materiale altamente termoconduttore, da 1800 W/m-K aiuta il telefono a mantenersi fresco, anche quando è sottoposto a grandi sforzi, durante la ricarica e con i videogiochi da mobile.

Huawei Mate X3 è anche dotato di standard IPX8 e il display rimane reattivo ai tocchi anche se bagnato.

Prezzo, colori e disponibilità di Huawei Mate X3

HUAWEI Mate X3 è disponibile a partire da oggi su Huawei Store, nelle colorazioni Feather-Sand Glass nera e nella versione Vegan in pelle verde scuro, a partire dal 9 Maggio al prezzo di 2.199,90 euro nella versione con memoria di 12+512GB.

Inoltre, solo fino al 5 giugno, sarà possibile ottenere in regalo con l’acquisto di Huawei Mate X3 anche un Watch GT3 46mm Active Black oppure un Watch GT3 42mm Elegant White.