Doro 8080: il nuovo smartphone debutta in Italia a 349 euro

Doro ha annunciato oggi la disponibilità sul mercato italiano di Doro 8080. Il nuovo smartphone, dedicato principalmente alla fascia dei senior attivi, categoria che ha già avuto modo di entrare in contatto con il mondo della tecnologia e in particolare degli smartphone, possiede una gamma di funzioni che lo differenziano dai prodotti tradizionali presenti sul mercato.

Doro 8080: si gestisce da remoto

L’idea alla base di Doro 8080 è quella di offrire uno smartphone che possa combinare un facile utilizzo con un design da vero smartphone. Oltre a concentrarsi sulle esigenze degli utenti, le funzioni chiave includono un’interfaccia intuitiva e semplice e MyDoro, il servizio che consente ad amici e parenti, una volta autorizzati, di gestire da remoto il dispositivo della persona senior. In particolare, di configurare i contatti in rubrica e i numeri da chiamare in caso di emergenza, aumentare o diminuire il volume della suoneria e la luminosità dello schermo, e verificare lo stato del dispositivo e della batteria e l’utilizzo da parte del senior. My Doro garantisce un aiuto concreto e sicuro da parte di terzi chiamati a intervenire laddove il senior trova difficoltà.

Interfaccia intelligente

Doro 8080 offre un’esperienza Android semplice e accattivante per tutti gli utenti. Infatti, grazie a Eva, l’interfaccia di Doro intuitiva e basata sull’azione, navigare con lo smartphone è facilissimo. Eva segue passo per passo l’utente nella navigazione, chiedendogli attraverso delle domande quali azioni desidera fare, ed eseguendo le richieste in base alle risposte: un valido supporto, soprattutto in combinazione con Google Assistant, integrato nel dispositivo.

Mauro Invernizzi, Country Director di Doro Italia

“Molti senior vogliono fare il grande passo verso l’utilizzo degli smartphone. Vogliono poter accedere agli stessi strumenti di comunicazione e alle app utilizzate dai loro parenti e amici più giovani per rimanere sempre connessi con le persone a loro più care. E lo vogliono fare con prodotti che non li stigmatizzino, che siano di facile utilizzo ma che possiedano design elegante, moderno e in linea con le loro aspettative, sempre più esigenti. Infatti, la nostra mission è di connettere le generazioni con i nostri prodotti”, afferma Mauro Invernizzi, Country Director di Doro Italia.

La sicurezza prima di tutto

Doro 8080 offre inoltre agli utenti l’accesso a servizi esclusivi, come Response by Doro: premendo il pulsante di assistenza, l’utente può essere messo in contatto sia con i propri contatti d’emergenza come parenti o amici sia con un centro di assistenza che prenderà in carico la richiesta d’aiuto in ogni momento della giornata, 24 ore su 24.

Doro 8080: disponibilità e prezzo

Doro 8080 è disponibile a un prezzo di 349,00 euro, nelle colorazioni bianco o nero.