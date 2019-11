Huawei X Gentle Monster Eyewear: sono arrivati gli occhiali Bluetooth

Huawei in collaborazione con Gentle Monster ha sviluppato Huawei X Gentle Monster Eyewear, occhiali intelligenti con connettività Bluetooth che consentono – in abbinamento allo smartphone – di telefonare, ascoltare musica e utilizzare l’assistente vocale con un doppio tap. «I doppi altoparlanti – spiega il produttore – sono stati studiati per direzionare il suono direttamente verso il canale auricolare, limitando la dispersione sonora e consentendo di godere di un’esperienza audio stereo unica, con un suono definito e avvolgente, senza doversi preoccupare della privacy. I doppi microfoni installati sulle astine permettono una riduzione del rumore del fascio lineare, riducendo così anche le interferenze ambientali durante le telefonate».

Eastmoon

Eastmoon

Da oggi disponibili in Italia nelle versioni Jackbye e Eastmoon, che adottano una montatura differente, rappresentano per Huawei la perfetta combinazione fra fashion e hi-tech e promettono un’esperienza d’uso tanto intuitiva quanto gratificante. Partiamo innanzitutto dalla praticità: la custodia di cui sono dotati funziona da base di ricarica wireless, perché integra una batteria da 2.200 mAh. Sarà sufficiente riporli per ricaricare la batteria degli occhiali e fruire, con una singola carica, di circa 2,5 ore di autonomia.

Jackbye

Jackbye

Non è tutto: Huawei Gentle Monster Eyewear sono certificati IP67. Sono dunque impermeabili a polvere e acqua, per essere utilizzati in tutta tranquillità anche in caso di pioggia oppure durante l’attività sportiva.

Jackbye e Eastmoon sono già in vendita al prezzo consigliato di 399 euro. Sono acquistabili presso alcuni punti vendita Unieuro e MediaWorld selezionati, su Amazon, presso il Huawei Experience Store di Milano, e online sul sito https://shop.huaweiexperiencestore.com/