Ecco i prototipi di iPhone 15, in tutto il loro splendore

Recentemente sono entrati in circolazione alcuni prototipi dell’iPhone 15, che offrono un primo sguardo al design e alle opzioni di colore. Ciò significa che sono disponibili tante immagini che ci mostrano quello che probabilmente sarà il design definitivo della nuova generazione.

L’iPhone 15 standard sarà disponibile nei soliti colori Bianco e Nero, oltre a tre aggiuntivi: Giallo, Rosa e Blu. Il telaio, come sempre, è realizzato in alluminio. Si può notare come l’interruttore laterale per il silenzioso sia rimasto, così come il vassoio per la scheda SIM.

Altro dettaglio interessante di questi prototipi: la Dynamic Island al posto del notch. Da tempo circolavano voci su questo cambiamento, ma è pur sempre una piacevole conferma.

Anche l’iPhone 15 Pro avrà i soliti colori Argento e Nero Spaziale. A questi si aggiungeranno Grigio Titanio e Blu. La caratteristica più interessante è sicuramente il nuovo pulsante d’Azione, sostanzialmente una versione più versatile dell’interruttore del silenzioso che può essere utilizzata per tante diverse funzioni, come scorciatoie per la fotocamera, per la torcia, ma anche per ingrandire il testo a schermo o per tradurlo.

Tutti questi prototipi, finalmente, presentano una porta USB-C nella parte inferiore. I modelli Pro dovrebbero avere una porta Thunderbolt, mentre i modelli standard probabilmente otterranno una semplice porta USB 2.0. Tuttavia, da questi prototipi non è possibile scoprirlo. Un’altra differenza hardware tra il modello standard e il Pro potrebbe essere la velocità di ricarica: i primi avranno una potenza di 20W, mentre i secondi potrebbero arrivare fino a 35W.