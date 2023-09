Yeppon compie 12 anni e lancia promozioni da non perdere

Yeppon compie gli anni, spegne 12 candeline e regala ai propri clienti una settimana di promozioni da non perdere: dall’11 al 17 settembre le porte per i “super prezzi” sarano aperte sia a chi è già cliente regstrato sia a tutti coloro che decideranno di effettuare un acquisto per la prima volta.

Cosa tenere d’occhio

Quali sono i prodotti da tenere maggiormente d’occhio? Innanzitutto Yeppon ha creato un’area dedicata all’evento, con tantissimi prodotti: si va dai grandi e piccoli elettrodomestici alle TV, passando per i prodotti audio-video e il segmento brico/casa. Tutte le tipologie di articoli prevederanno almeno 20 referenze a prezzi scontati, disponibili all’acquisto per tutta la settimana (salvo naturalmente esaurimento scorte).

Presente anche la sezione “Imperdibili del giorno”, con tutte le promozioni della giornata, valide per 24 ore: 10 prodotti di tutte le categorie a prezzi insuperabili.

Chi è Yeppon

L’azienda lombarda è tra le più autentiche del made in Italy con 42 dipendenti residenti nella zona, customer care interno e nessun servizio delocalizzato, a testimonianza di un forte legame con il territorio che rappresenta la vera spinta propulsiva verso uno standard qualitativo sempre più alto.

Yeppon è nata nel 2011 ed è cresciuta ogni anno in maniera sensibile. Oggi sull’e-commerce made in Italy sono disponibili oltre 250.000 prodotti a catalogo che coprono tutti i settori ad eccezione del food. In particolare, oltre all’elettronica, gli altri asset sono brico e giardinaggio, informatica, beauty, ricambi moto, videogames, oggettistica per la casa, giocattoli per bambini e nautica.

Dunque, se state per acquistare un prodotto di elettronica di consumo, il consiglio è, prima di farlo, di dare un’occhiata al sito di Yeppon.