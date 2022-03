Emporia SuperEasy e Joy-Lte sotto i riflettori del Mobile World Congress

Emporia Telecom presenta due nuovi cellulari per utenti senior in concomitanza del Mobile World Congress di Barcellona. Per quanto diversi siano i prodotti, l’essenza del marchio è la stessa: l’attenzione incondizionata dei dispositivi ad un funzionamento semplice e intuitivo con la contemporanea richiesta del massimo livello tecnologico.

“Perseguiamo sempre il principio della semplicità nella ricerca e sviluppo del prodotto. I nostri studi hanno dimostrato che per le persone più anziane, la facilità di utilizzo è la caratteristica più importante in un telefono o tablet”, afferma Eveline Pupeter, proprietaria e CEO di Emporia Telecom. Il brand, con sede centrale a Linz, si distingue per l’offerta di telefoni cellulari per senior e leader tecnologico nella produzione di smartphone e tablet facili da usare.

Circa 50 milioni di cittadini senior all’interno dell’Unione Europea non sono digitalizzati, non possiedono né uno smartphone né un computer. Sono tagliati fuori dall’online banking, non hanno accesso a molte piattaforme e servizi, ormai digitalizzati, non sanno né prenotare un hotel né comprare un biglietto online in autonomia. “Per moltissime commissioni quotidiane, è ormai necessario uno smartphone. Ecco perché riteniamo essere anche un dovere sociale aiutare gli anziani ad entrare nel mondo digitale“ afferma Mauro Invernizzi, Amministratore Delegato di Emporia Telecom Italia.

Emporia SuperEasy

La facilità di utilizzo è stata il programma di Emporia per più di 30 anni. Con il nuovo Emporia SuperEasy, emporia apre le porte a una nuova dimensione di semplicità. Due pulsanti sono integrati nella parte inferiore del display dello smartphone. Verde per accettare le chiamate, rosso per terminare le chiamate. “Se i senior vogliono uno smartphone con tasti, noi creiamo uno smartphone con tasti. È facile ed efficiente.”, afferma Eveline Pupeter.

Inoltre: tre icone sono posizionate in cima allo schermo con le foto dei contatti più importanti. Basta semplicemente premerle e il contatto è stabilito. Tutto il resto, per esempio tutte le app pre-installate, possono essere trovate in ordine alfabetico sulla seconda schermata, basterà un semplice swipe.

Emporia SUPEReasy arriverà nelle prossime settimane sul mercato italiano al prezzo consigliato al pubblico di 229,90 euro.

Emporia JOY-LTE

Emporia JOY-LTE è un telefono cellulare a conchiglia che mostra i suoi punti di forza nel fare chiamate. Grazie alla moderna tecnologia 4G VoLTE, si assicurano una maggiore qualità delle videochiamate e una connessione senza limiti.

I tasti extra-large sono illuminati, in rilievo e hanno un eccellente punto di pressione. Inoltre, ci sono tre tasti di selezione rapida ben posizionati per una rapida connessione ai contatti più importanti. Le dimensioni dei caratteri sono regolabili a seconda delle preferenze dell’utente, l’ampio schermo con testo facile da leggere e i piacevoli contrasti non interferiscono affatto con eventuali miopie o altri problemi di vista legati alla vecchiaia.

Questo nuovo telefono pieghevole è certificato IP54 (a prova di polvere e liquidi) e particolarmente adatto ai portatori di apparecchi acustici (M4/T4). Il pulsante brevettato di chiamata d’emergenza emporia sul retro del telefono garantisce la sicurezza dei senior anche in caso di cadute o altre criticità.

Emporia JOY-LTE arriverà nelle prossime settimane sul mercato italiano al prezzo consigliato al pubblico di 99,90 euro.