Finalmente display LTPO per tutta la serie Galaxy S24

Gli smartphone della serie Galaxy S, per qualche motivo, hanno per la maggior parte utilizzato display meno potenti. Samsung S21 Ultra impiegava un display LTPO, una tecnologia che consente un controllo molto preciso sulla frequenza di aggiornamento, ma si trattava dell’l’eccezione.

Le serie S21 e S21+ sono infatti rimaste con vecchi schermi che supportano solo un paio di opzioni di frequenza di aggiornamento e così è valso per gli S22/S22+ e persino per gli S23/23+. Ma finalmente le cose stanno per cambiare per il nuovo Galaxy S24.

Il leaker Ice Universe ha infatti appena reso noto che sia il Samsung Galaxy S24 che l’S24+ adotteranno il display LTPO. Questo avrà un grande impatto sul consumo energetico, specialmente se si utilizza la modalità Always On Display. In aggiunto, il leaker ha anche confermato che lo schermo avrà una cornice più sottile.

Al momento non ci sono dettagli sulle specifiche dei display, tuttavia sappiamo che Samsung non cambierà le fotocamere selfie. Ciò significa che verranno riutilizzati un’altra volta i sensori Dual Pixel da 12 Megapixel.