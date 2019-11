Fortnite Capitolo 2: la classifica delle migliori armi da trovare [GUIDA]

Fortnite Capitolo 2 è finalmente arrivato dopo che un buco nero ha spazzato letteralmente via per ben due giorni il primo capitolo dell’acclamato multiplayer. Fornite è tornato con diverse modifiche, tra cui una nuova mappa con nuovi luoghi di sbarco e un set di armi aggiornato.

Che tu sia un giocatore della vecchia scuola o che tu abbia scaricato Fortnite 2 da poche ore, ti consigliamo di leggere la nostra guida sui punti di atterraggio migliori e peggiori nella mappa del capitolo 2 di Fortnite. Una volta che hai deciso dove atterrare, dovrai sapere quali armi saccheggiare.

Fortnite Chapter 2: colori delle arme e rarità

In primo luogo, i nuovi arrivati ​​a Fortnite dovranno familiarizzare con i colori delle armi. Ogni arma è disponibile in cinque colori, che ne determinano la rarità e la forza (danni, velocità di fuoco, dimensioni del caricatore, ecc.).

Ecco i cinque colori dal migliore al peggiore

Grigio – Comune

Verde: non comune

Blu – Raro

Viola – Epico

Oro – Leggendario

Attenzione però, non tutte le armi sono uguali. La strategia nel gioco è più complessa rispetto alla semplice sostituzione di armi più comuni con armi più rare. In totale ci sono 28 armi classificate: scopriamole una per una in modo da sapere quali pistole saccheggiare e quale ignorare.

Livello I

Fucile d’assalto (SCAR) – epico, leggendario

Fucile a raffica (AUG) – epico, leggendario

Fucile a pompa: epico, leggendario

Fucile tattico – epico, leggendario

Mitragliatrice – epica, leggendaria

Cecchino Bolt-action: epico, leggendario

Livello II

Fucile d’assalto (M16) – comune, non comune, raro

Fucile a pompa – comune, non comune, raro

Fucile tattico – comune, non comune, raro

Mitragliatrice – comune, non comune, rara

Fucile da cecchino – comune, non comune, raro

Lanciarazzi: epico, leggendario

Pistola: epica, leggendaria

Granate – comuni



Livello III