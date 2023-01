Galaxy Book 3: svelate in anticipo le specifiche dei modelli Pro e Ultra

Questo 1° febbraio, in occasione dell’evento Unpacked, Samsung svelerà cinque modelli della nuova serie di portatili Galaxy Book 3. Un recente leak ha rivelato quali saranno le specifiche della versione più potente, quella Ultra, e i numeri sembrano promettere bene.

Il Galaxy Book 3 Ultra infatti disporrà di uno schermo AMOLED da 16 pollici con risoluzione 2880 x 1800p, peso di 1,8 kg e spessore di 17 mm. Il processore impiegato nel dispositivo sarà un Intel Core i9, con 32 GB di RAM, 1 TB di memoria PCIe NVMe Gen4 e scheda grafica Nvidia GeForce RTX 4070. In aggiunta, il portatile disporrà di una batteria da 76Wh con caricatore da 136W.

Oltre al modello Ultra, tuttavia, sono state svelate le specifiche di un’altra versione della gamma: il Galaxy Book 3 Pro. Questo non sarà tanto potente quanto l’Ultra, ma è comunque più che valido. Sarà disponibile in due varianti: la prima da 14 pollici, processore Intel Core i5 e batteria da 63 Wh, la seconda da 16 pollici, Intel core i7 e batteria da 76 Wh. Entrambe, comunque, avranno 16 GB di RAM, 1 TB di memoria NVMe e scheda grafica Iris Xe. Tutti i dispositivi della serie dovrebbero possedere una fondina per la S Pen, ma questo ultimo dettaglio è ancora incerto.