Galaxy Buds Pro svelate da in un video

Tra meno di un mese, Samsung dovrebbe presentare ufficialmente la sua nuova linea di smartphone Galaxy S21 e, come da tradizione, sarà l’occasione per svelare anche un nuovo paio di cuffie true wireless dal nome Galaxy Buds Pro.

Dopo aver pubblicato immagini della versione nera, viola e argento, il leaker Evan Blass, noto con lo pseudonimo di Evleaks, ha pubblicato un video sulla propria pagina Voice che ci lascia con ben pochi dubbi…

I pochi secondi di animazione ci permettono di scoprire le cuffie e la loro custodia da tutte le angolazioni. Si tratta infatti di una gif animata che permette di vedere il case di profilo e dall’alto, ma anche il prodotto.

Le Samsung Galaxy Buds Pro riprenderanno il design delle Galaxy Buds+ ma si presenteranno con una superficie lucida e dei gommini meno invasivi. La vera novità risiderà però nella funzione di cancellazione attiva del rumore, un ambito in cui le Buds Live hanno fallito per via delle loro natura aperta.

Le Galaxy Buds Pro dovrebbero essere presentate insieme ai Galaxy S21, S21 Plus e S21 Ultra il prossimo 14 gennaio.