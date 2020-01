Con che connettività di rete di presentaranno i nuovi modelli Samsung Galaxy S20, che saranno presetati l’11 febbraio? 4G o 5G? Forse la soluzione al rebus ce l’ha consegnata oggi la pagina di supporto del Samsung Galaxy S20+ apparsa per pochi minuti (e poi rimessa off-line) sul sito ufficiale di Samsung America Latina. Tale pagina, infatti, confermerebbe l’esistenza sia delle versione Lte sia di quella 5G della gamma Galaxy S20.

Il sito web ha elencato il Galaxy S 20+ Lte con il numero di modello SM-G985F, diversamente dal numero di modello SM-G986F che apparterrebbe invece alla variante 5G.

Lo stesso vale anche per l’S20: il modello 5G ha sigla SM-G981F mentre il dispositivo con connettività 4G è indicato come SM-G980F.



Samsung potrebbe decidere di vendere entrambi i modelli in tutti i mercati oppure di selezionare i dispositivi 4G e dedicarli alle aree geografiche in cui l’implementazione della rete 5G è ancora poco diffusa. Tuttavia, per il mercato statunitense e coreano, i modelli 5G dovrebbero rappresentare lo standard primario.

